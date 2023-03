Polizeirapport

Zwei junge Autoknacker in Frick AG festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Frick AG zwei mutmassliche Autoknacker festgenommen. Es handelt sich um zwei Asylsuchende aus Algerien im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie wohnen gemäss Polizeiangaben in einer Unterkunft im Baselbiet.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hatte am frühen Dienstagmorgen festgestellt, dass ihr draussen parkiertes Auto durchwühlt worden war, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Auf der Fahndung nach der Täterschaft stachen einer Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal zwei Burschen ins Auge, die im Warteraum des Bahnhofs Frick schliefen.

Die Polizisten kontrollierten die beiden und fanden bei einem von ihnen prompt ein Portemonnaie, das aus dem fraglichen Auto stammte. Die Polizei brachte die beiden auf den Polizeistützpunkt.

Die Kantonspolizei erhielt am Dienstagmorgen weitere Meldungen über Autoaufbrüche in Frick und Kaisten. Sie prüft, ob diese Taten ebenfalls auf das Konto der beiden Festgenommenen gehen. (sda)