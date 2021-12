Flughafenpolizei fasst in Zürich-Kloten mutmassliche Drogenkurierin

Mitarbeitende der Kantonspolizei Zürich haben am Freitag im Handgepäck einer 28-Jährigen rund ein Kilogramm Kokain entdeckt. Die Frau wurde festgenommen.

Die Drogen seien in Decken eingewickelt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine brasilianische Staatsbürgerin.

Die 28-Jährige war den Angaben zufolge am Vormittag von São Paulo her kommend in Zürich gelandet und versuchte kurz vor 11 Uhr, in die Schweiz einzureisen. Sie wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

(dsc/sda)