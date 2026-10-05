Polizeirapport

Jugendlicher wirft bei Wangen SZ Zigarette in Wiese – danach brennt die Trafostation

Durch eine auf eine Wiese geworfene Zigarette ist am Samstag in Wangen im Kanton Schwyz ein Brand entstanden, der auch eine Trafostation beschädigte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Die beschädigte Trafostation in Wangen (SZ). Bild: kapo sz

Noch während des Löschens habe sich ein 16-jähriger Schweizer gemeldet, dass er einen Zigarettenstummel auf die Wiese bei der Trafostation geworfen habe, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Er müsse sich deswegen vor der Staatsanwaltschaft für Jugendstrafsachen verantworten.

Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. (leo/sda)