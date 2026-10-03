Polizeirapport

Mann prallt in Busswil in Baum und erleidet tödliche Verletzungen

Ein 80-jähriger Mann hat am Samstag in Busswil im Berner Seeland bei einem Selbstunfall sein Leben verloren. Der Mann kam nach Polizeiangaben mit seinem Auto von der Strasse ab und prallte in einen Baum.

Im Berner Seeland kam es zu einem Unfall. (Symbolbild) Bild: Kantonspolizei Bern

Eine Polizeipatrouille habe den Mann kurz nach 07.10 Uhr bewusstlos in seinem Wagen aufgefunden, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Autofahrer auf der Bielstrasse Richtung Studen unterwegs gewesen, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sei.

Trotz Rettungsmassnahmen durch die Polizei und ein Ambulanzteam starb der Mann den Angaben zufolge wenig später noch am Unfallort. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Wieso es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und erliess einen Zeugenaufruf. Insbesondere bat sie Personen, die zwischen 6.00 und 7.10 Uhr einen weiss-silbrigen VW Polo in der Region Busswil gesehen haben, sich zu melden.

Wegen des Unfalls blieb die Bielstrasse für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (hkl/sda)