Polizeirapport

Lenker schläft auf A3 ein und verunfallt im Habsburgtunnel

Ein angetrunkener Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der A3 bei Lupfig AG verunfallt. Der Wagen des 50-Jährigen touchierte kurz vor dem Habsburgtunnel die Mittelleitplanke, wurde daraufhin auf die rechte Seite geschleudert und prallte dort in die Tunnelwand. Der Alfa Romeo kam schwer beschädigt mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker, der um 15.45 Uhr in Richtung Basel unterwegs war, gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Da zudem der Verdacht auf weiteren Drogenkonsum bestand, wurde er für Blut- und Urinproben ins Spital gebracht.

Die Polizei nahm dem Lenker, der beim Selbstunfall unverletzt blieb, vorläufig den Führerausweis ab. (sda)