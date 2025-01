Die Strafanstalt Saxerriet in Sennwald SG. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Häftling stirbt in in der Strafanstalt Saxerriet in Sennwald SG

Ein 50-jähriger Gefangener ist im Sonntagmorgen in seiner Zelle in der Strafanstalt Saxerriet in Sennwald SG tot aufgefunden worden. Mit einem toxikologischen Gutachten soll die Todesursache ermittelt werden.

Ein Mitarbeiter der Strafanstalt habe den 50-jährigen Italiener am Sonntagmorgen kurz vor 7.00 Uhr leblos in seiner Zelle vorgefunden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Der Mann habe sich seit 2023 aufgrund verschiedener Delikte im Strafvollzug befunden.

Das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen wurde durch die Staatsanwaltschaft mit der Todesursachenermittlung beauftragt. Gemäss ersten Untersuchungen könne eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden (sda)