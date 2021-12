Mit 101 km/h über die Berner Monbijoubrücke – Autofahrer muss Billett abgeben

Mit 101 km/h ist ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der Berner Monbijoubrücke geblitzt worden. Der Mann wurde von einer Polizeipatrouille angehalten und auf eine Wache gebracht.

Den Führerausweis musste er abgeben. Das Auto wurde sichergestellt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Der 32-Jährige wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

Er war am Samstagabend gegen 23.15 Uhr in die Radarfalle getappt, als er auf der Monbijoubrücke in Richtung Eigerplatz fuhr. Auf dem betreffenden Strassenabschnitt sind maximal 50 km/h erlaubt. (sda)