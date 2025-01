Polizeirapport

Erneut seltsamer Todesfall auf Walliser Skipiste – Polizei sucht Zeugen

Auf einer Skipiste im Wallis ist erneut ein Skifahrer bewusstlos aufgefunden worden. Der 77-jährige Schweizer verstarb am Mittwoch im Spital von Sitten, nachdem er von Saas-Fee dorthin transportiert worden war. Am selben Tag gab es in Zermatt einen ähnlichen Fall.

Wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte, fanden Drittpersonen gegen 12 Uhr in Saas-Fee auf der Skipiste Ritzi unterhalb der Bahnstation Morenia einen regungslosen Skifahrer am Boden. Sie alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Die Pistenrettung, die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie ein Helikopter der Air Zermatt begaben sich zum Einsatzort. Nach der Erstversorgung wurde der 77-jährige Schweizer ins Spital nach Sitten geflogen, wo er am selben Abend verstarb.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Todesfalls zu ermitteln. Zudem bat die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.

Erneut seltsamer Todesfall auf Walliser Skipiste

Ebenfalls am Mittwoch kam es zu einem vergleichbaren Vorfall in Zermatt. Dort war ein 25-jähriger Argentinier mutmasslich bei einem Skiunfall ums Leben gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Auch er war bewusstlos auf einer Piste aufgefunden worden. Er verstarb er im Verlaufe des Mittwochnachmittags im Spital von Sitten. (dab/sda)