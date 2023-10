Baumfäller während einer Meisterschaft im Kanton Obwalden, Juni 2023. Bild: keystone

Polizeirapport

11 Bäume widerrechtlich gefällt in Rapperswil-Jona SG

Unbekannte haben in Rapperswil-Jona an einer Privatstrasse widerrechtlich elf Bäume gefällt. Bei den gefällten Bäumen handelt es sich um Buchen, die teilweise ein Alter von rund 80 Jahren aufwiesen.

Die Bäume standen alles an einer Privatstrasse, die parallel zum Seeufer liege und von Osten her an die Liegenschaft heranführe, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag weiter mit. In unmittelbarer Umgebung zum Tatort befinde sich der öffentliche Strandweg.

Die Buchen wurden eher laienhaft gefällt, allerdings dürfte dazu, nach ersten Erkenntnissen, eine Motorsäge verwendet worden sein, schreibt die Polizei. Anschliessend wurden die gefällten Bäume an der Örtlichkeit belassen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Franken belaufen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht noch Zeugen.

(yam/sda)