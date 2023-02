Die Beute: Cadbury Cream Eggs. Bild: Shutterstock

«Eggs-travagent theft» – Dieb klaut in England 200'000 Schokoladeneier

Mehr «International»

Es kommt immer mal wieder vor, dass man amüsiert schmunzelt, wenn in Medienberichten oder Polizeimeldungen genau aufgeführt wird, was bei einem Diebstahl entwendet wurde.

Und so geht es bei der folgenden Meldung auch dem diensthabenden Newsredaktor: Wurden in Grossbritannien am vergangenen Samstag laut der «New York Times» doch tatsächlich fast 200'000 Schokoladeneier geklaut.

Durchgeführt wurde der Raub in einer Industrieanlage in Telford in den West Midlands, eine Autostunde entfernt von Birmingham. Die Eier haben einen Wert von umgerechnet 34'000 Franken.

Eine Cadbury-Cream-Eggs-Werbung aus dem Jahr 1985. Video: YouTube/Jason Harder

Der 32-jährige Täter hat gemäss Ermittlungsbehörden vorsätzlich gehandelt. Mit einem geklauten Lastwagen hat er den Anhänger mit den Schokoladeneiern abgeschleppt. Als in die Polizei entdeckte, habe er sich gestellt. Die Staatsanwaltschaft spricht zudem von organisierter Kriminalität, man erfahre nicht einfach zufällig, dass ein Anhänger mit Schokoladeneiern mit diesem Wert vorhanden sei. Am 14. März soll das Urteil fallen.

Bei den Eiern handelt es sich um Cadbury Cream Eggs, 1963 entwickelt und zunächst vertrieben unter dem Namen Fry's Creme Eggs. Die Schokoladeneier ähneln richtigen Eiern, die Füllung, bestehend aus einer Zuckermasse, ist weiss-gelb gefärbt. Erhältlich sind sie nur um Ostern, ein Experiment, sie ganzjährig zu vertreiben, wurde verworfen. Nach Ostern sei die Nachfrage zusammengebrochen.

Die Polizei konnte sich ein aufgelegtes Wortspiel nicht verkneifen, sie spricht auf Twitter von einem «eggs-travagent theft», die Sprachspielerei funktioniert nur auf Englisch. Beim Dieb, so die Vermutung der Polizei, handelte es sich um den Osterhasen.

(rst)