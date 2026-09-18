Polizeirapport

Reisecar kollidiert auf A3 bei Urdorf ZH mit Lastwagen – mehrere Verletzte

Die Unfallstelle in Urdorf. Bild: Kantonspolizei Zürich

Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Reisecar und einem Lastwagen sind am Freitagnachmittag (18.9.2026) auf der A3 bei Urdorf mehrere Personen verletzt worden. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich hervor.

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr ein Reisecar auf der Autobahn A3 in Richtung Basel und kollidierte am Ende eines Rückstaus mit einem stehenden Lastwagen. Durch den Aufprall wurden mindestens zwei Passagiere sowie der Chauffeur des Reisecars leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden mit Ambulanzen in verschiedene Spitäler gebracht.

Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind noch nicht geklärt. Sie werden durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Wegen des Unfalls musste ein Fahrstreifen der A3 gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Gegen 18.00 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf, Schutz & Rettung Zürich mit Feuerwehr, mehreren Rettungswagen und der Grossraumambulanz, die Rettungsdienste Limmattal, Zug, Spital Bülach und See-Spital Horgen sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

Erst vergangene Woche waren bei einem Carunglück im Engadin fünf Menschen verstorben; zahlreiche wurden verletzt. Der Reisecar war von Zernez in Richtung Susch unterwegs, als er bei einer Baustelle von der Strasse abkam und seitlich umkippte.

(cpf)