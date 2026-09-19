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18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG

Ein 72-jähriger Mann, der als vermisst gemeldet war, wurde am Samstag in Beinwil am See AG tot auf einer öffentlichen Toilette gefunden. (Symbolbild)
Die Ambulanz brachte die beiden verletzten Insassen ins Spital.Bild: KEYSTONE
Polizeirapport

18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG

19.09.2026, 11:5319.09.2026, 11:53

Kaum einen Tag im Besitz des Führerausweises ist er ihn schon wieder los: Ein 18-Jähriger hat am Freitagabend mit einem Sportwagen in Othmarsingen AG einen Unfall gebaut. Dabei wurde er verletzt, seine 16-jährige Beifahrerin schwer.

Der Neulenker war gegen 21.30 Uhr von der Region Lenzburg in Richtung Othmarsingen unterwegs. Beim Ortseingang geriet der Sportwagen ins Schleudern, durchbrach einen Gartenzaun und überschlug sich, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Die Ambulanz brachte die beiden verletzten Insassen ins Spital. Die Unfallursache ist noch unklar. (sda)

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