Die Ambulanz brachte die beiden verletzten Insassen ins Spital. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG

Kaum einen Tag im Besitz des Führerausweises ist er ihn schon wieder los: Ein 18-Jähriger hat am Freitagabend mit einem Sportwagen in Othmarsingen AG einen Unfall gebaut. Dabei wurde er verletzt, seine 16-jährige Beifahrerin schwer.

Der Neulenker war gegen 21.30 Uhr von der Region Lenzburg in Richtung Othmarsingen unterwegs. Beim Ortseingang geriet der Sportwagen ins Schleudern, durchbrach einen Gartenzaun und überschlug sich, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Die Ambulanz brachte die beiden verletzten Insassen ins Spital. Die Unfallursache ist noch unklar. (sda)