Lawinengefahr im Wallis spitzt sich zu

Die Lawinengefahr im Kanton Wallis hat sich seit Dienstagabend zugespitzt. Das WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF vermeldet am Mittwochmorgen für dieses Gebiet die zweithöchste Gefahrenstufe 4.

Die Lawinengefahr im Kanton Wallis ist auf der Gefahrenstufe 4. Bild: KEYSTONE

Viel Neuschnee und Triebschnee über einer schwachen Altschneedecke sorgten dafür, dass Lawinen an vielen Stellen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen könnten, heisst es im aktuellen Lawinenbulletin. Mit Neuschnee und starkem Wind steige die Lawinengefahr im Tagesverlauf an. Es seien im Gefahrengebiet sehr grosse Lawinen zu erwarten.

Exponierte Teile von Verkehrswegen sind gemäss Lawinenbulletin gefährdet. Für Touren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse ungünstig.

Für den Alpenraum vom Berner Oberland bis Graubünden gilt gemäss Lawinenbulletin die Stufe 3 erheblich. (sda)