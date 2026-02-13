freundlich
Lawine im Skigebiet Adelboden – Rega-Helikopter im Einsatz

Entwarnung nach Lawine am «Lueglilift» in Adelboden: Keine Verletzten oder Vermisste

13.02.2026, 12:5913.02.2026, 13:59

Im Skigebiet Adelboden-Lenk im Berner Oberland hat sich kurz nach 11.15 Uhr eine Lawine gelöst. Verletzte oder vermisste Personen gebe es nach aktuellem Kenntnisstand keine, teilte eine Sprecherin der Polizei am frühen Freitagnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Kurz nach 11.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eines Lawinenniedergangs ein, wie die Sprecherin auf Anfrage bestätigte.

Zum aktuellen Zeitpunkt habe die Polizei keine Kenntnisse von verletzten Personen, hiess es weiter. Meldungen zu Vermissten seien ebenfalls keine eingegangen.

Ob die Lawine eine markierte Piste oder einen Skilift erreicht habe, dazu konnte sich die Polizei nicht äussern. Weiter konnte sie auch nicht sagen, ob das Skigebiet in der Folge geschlossen werden musste.

Die Lawine löste sich unterhalb des Skilifts «Luegli» im Skigebiet Adelboden-Lenk. Am frühen Freitagnachmittag waren Einheiten der Polizei, der Rega und der Alpinen Rettungsdienste vor Ort im Einsatz. (dab/sda)

Kurz vor Tschäggättä-Loif: Lötschental wegen Lawine vom Verkehr abgeschnitten
