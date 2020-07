Schweiz

Polizeirapport

Mann verfolgt Räuber bis nach Frankreich und wird dabei verletzt



Am Donnerstagabend wurde ein Mann am Elsässerrheinweg in Basel Opfer eines Raubes. Er wurde dabei verletzt.

Bild: shutterstock

Das 42-jährige Opfer habe registriert, dass sich zwei Unbekannte an seiner am Boden stehenden Tasche zu schaffen machten. Sie stahlen sein Portemonnaie und flüchteten in Richtung Grenze, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Das Opfer verfolgte die Räuber daraufhin mit dem Fahrrad und konnte sie einholen. Als er sein Portemonnaie zurückverlangte, wurde er mit Pfefferspray angegriffen. Dem 42-Jährigen gelang es schliesslich, die beiden bis über die Grenze zu verfolgen, wo er ein zweites Mal mit Pfefferspray angegriffen wurde, so die Polizei.

Nach den Tätern wird gesucht

Die mutmasslichen Täter konnten daraufhin flüchten. Das Opfer wurde auf die Notfallstation gebracht.

Gefahndet wird nach zwei Männern, wahrscheinlich nordafrikanischer Herkunft, zwischen 25 und 30. Einer davon trug bei der Tat ein Trikot des FC Bayern München, der andere hatte seine mittellangen Haare zu einem Rossschwanz hochgebunden.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen. (bzbasel.ch)

