Polizeirapport

In Uri verunfallter Mann transportierte Drogen in seinem Körper

Bei der medizinischen Untersuchung eines im Kanton Uri verunfallten Mannes sind in dessen Körper Drogen gefunden worden. Es handelte sich dabei um über 100 Gramm Kokain.

Der in Italien wohnhafte 23-jährige Rumäne war am 12. August in Andermatt UR in eine Leitplanke gefahren. Verletzt wurde er nicht, doch ergab ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Als sich der Gesundheitszustand des Verunfallten verschlechterte, wurde er ins Spital gebracht.

Dort stellte sich heraus, dass der Verunfallte Drogen transportierte. Es sei festgestellt worden, dass der Mann in eine Körperöffnung verpacktes Kokain eingeführt habe, teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mit. Weil es sich um eine qualifizierte Menge handle, habe die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Das Zwangsmassnahmengericht habe am Donnerstag eine Untersuchungshaft von drei Monaten bewilligt. (sda)