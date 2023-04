Polizeirapport

Mann in Derendingen SO von Vermummten angegriffen und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist am Freitagabend in Derendingen SO von mehreren vermummten Personen angegriffen und geschlagen worden. Dabei wurde er mittelschwer verletzt.

Die Attacke ereignete sich kurz vor 18 Uhr an der Emme nahe des Kreuzplatzes, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstagmorgen mitteilte. Mehrere dunkel gekleidete und vermummte Personen sprachen den Mann erst an und schlugen ihn dann. Er musste ins Spital eingewiesen werden. Die Täter konnte unerkannt entkommen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sda)