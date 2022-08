Polizeirapport

Zwischenlandung mit Helikopter im Oberengadin misslingt – drei Verletzte

Bei einer missglückten Zwischenlandung eines Helikopters sind am Freitagvormittag in Maloja GR drei Personen leicht verletzt worden. Sie befanden sich auf dem Flug von Samedan nach Frankreich.

Bild: kantonspolizei graubünden

Der private Helikopter des Typs EC130 wurde kurz vor 11.00 Uhr in Seitenlage aufgefunden, wie die Bündner Kantonspolizei am Freitag schrieb. Die drei Insassen, alles ausländische Staatsangehörige, konnten den Helikopter selbständig verlassen und sich in Sicherheit begeben. Eine Ambulanz der Rettung Oberengadin sowie ein Rega-Helikopter überführten die drei Leichtverletzten ins Spital Samedan.

Um auslaufendes Kerosin einzudämmen, erstellten die rund 50 Angehörigen der Feuerwehren Bregaglia, Trais Lejs sowie der Ölwehr St. Moritz Sperren. Ein Spezialist des Amtes für Natur und Umwelt (ANU) überprüfte Umweltschutzmassnahmen vor Ort. Für die Untersuchung der Unfallursache ist die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zuständig. (sda)