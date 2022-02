60-jähriger Waadtländer stirbt auf einer Skipiste in Champéry VS

Ein 60-jähriger Waadtländer ist am Samstag bei einem Unfall im Skigebiet Portes du Soleil in Champéry VS tödlich verletzt worden. Er stürzte aus ungeklärten Gründen und kam am Pistenrand zum Stillstand, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Trotz rascher medizinischer Erstversorgung durch die Rettungskräfte sei de Mann noch auf der Unfallstelle verstorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr.Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Unfallursache ab. (sda)