Polizeirapport

34 Bewohnende bei Brand in Mehrfamilienhaus in Flamatt FR evakuiert

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flamatt FR hat in der Nacht auf Samstag Sachschaden verursacht. 34 Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Der Brand brach kurz vor 01.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock an der Mattenstrasse aus und konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Mehrere Wohnungen und Balkone wurden laut Polizei-Mitteilung beschädigt. Bild: Kantonspolizei Fribourg

Es gab keine Verletzten, wie es hiess. Die evakuierten Personen wurden von der Sanität untersucht, konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Mieter wurden bei Bekannten untergebracht. Das Feuer führte zu Schäden in unbekannter Höhe an mehreren Wohnungen und Balkonen. Die Brandursache ist unklar und wird untersucht.

(sda)