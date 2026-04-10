Polizeirapport

Vier Verletzte gefunden: Polizei verhaftet nach Gewaltdelikt in Au SG einen Mann

Nach einem Gewaltdelikt in Au SG am Donnerstagnachmittag mit vier teils schwer verletzten Personen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Es handelt sich um einen 51-jährigen Serben ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Am Donnerstag war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. bild: brk news

Nach dem Gewaltdelikt in einem Wohnquartier in Au am Donnerstagnachmittag wurde während der anschliessenden Fahndung ein 51-jähriger Mann angehalten. «Im Verlaufe der Abklärungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht, dass er mit dem Gewaltdelikt in Verbindung steht», schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung.

Über die Notrufnummer war der Polizei am Donnerstag kurz nach 14 Uhr ein verletzter 73-jähriger Mann in einem Wohnquartier gemeldet worden, wie es in einer früheren Mitteilung hiess. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf drei weitere verletzte Personen. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren.

Zwei Frauen wiesen derart schwere Verletzungen auf, dass sie mit der Rega ins Spital geflogen werden mussten. Die beiden anderen Personen brachte der Rettungsdienst ebenfalls ins Spital. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. (hkl/sda)