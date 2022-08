Polizeirapport

Tödlicher Unfall im Alpstein: Mutter (31) und Tochter (5) stürzen in den Tod

Tödlicher Sturz am Nationalfeiertag: Eine 31-jährige Frau und ihre 5-jährige Tochter sind am Montag auf dem Weg vom Äscher in Richtung Altenalp einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Beide konnten nur noch tot geborgen werden.

Ein Wanderwegweiser zwischen Ebenalp und Aescher, aufgenommen am Montag, 25. Juli 2022. Bild: keystone

Am Montag sei eine Familie aus dem Kanton Thurgau vom Äscher in Richtung Altenalp gewandert, teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag mit. Auf dem Wanderweg zwischen Weesen und Altenalp, kurz nach der Verzweigung «Füessler», sei die 31-jährige Mutter und die 5-jährige Tochter aus noch unbekannten Gründen den steilen Abhang hinuntergestürzt.

Trotz sofort eingeleiteter Suche konnten Mutter und Tochter nur noch tot im steilen Gelände gefunden und durch die Rega geborgen werden. Zur Betreuung der Familienangehörigen wurde ein Care-Team aufgeboten. Die Absturzursache wird durch die Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft weiter abgeklärt. (sda)