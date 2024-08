Polizeirapport

Brian Keller nach Haftbefehl in Deutschland verhaftet

Brian Keller wurde am Samstagabend in Deutschland verhaftet. Bild: screenshot keystone

Knapp drei Wochen nach seiner Freilassung ist Brian Keller, «der berühmteste Häftling der Schweiz», am Samstagabend in Deutschland wieder verhaftet worden. Der Grund ist ein internationaler Haftbefehl, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag bestätigte.

Keller sei um 19.30 Uhr festgenommen worden, sagte der Sprecher der Zürcher Kantonspolizei, Florian Frei, am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von 20Minuten online.

Nach Angaben des Bundesamtes für Justiz (BJ) wurde Keller auf Anordnung des BJ festgenommen und in Auslieferungshaft versetzt. Der Haftbefehl stütze sich auf ein Verhaftersuchen der Staatsanwaltschaft Zürich, teilte das BJ auf Anfrage mit. Weitere Angaben machte das Amt nicht und auch Frei konnte nicht sagen, was Keller vorgeworfen wird.

Seit rund drei Wochen frei

Keller war erst am 23. Juli unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 28-Jährige musste sich sozialpädagogisch begleiten lassen, eine Psychotherapie absolvieren und ein Kontakt- und Rayonverbot zu seinem Kontrahenten «Skorp808» einhalten, den er niedergeschlagen hatte.

Die zuständigen Betreuungspersonen waren verpflichtet, die Staatsanwaltschaft zu informieren, wenn sich Keller nicht an diese Auflagen hält. Das Strafverfahren wegen Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalt und Körperverletzung wurde derweil weitergeführt.

Keller wurde 2013 durch einen SRF-Dok-Film als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt. Der Schweizer kam - von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet - am 10. November 2023 nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen frei. (sda)