77-Jährige bei Badeunfall im Zugersee bei Cham ums Leben gekommen

Eine 77-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in Cham im Kanton Zug beim Baden ums Leben gekommen. Zuerst entdeckten Schwimmer rund 200 Meter vom Ufer entfernt eine leblose Frau im Zugersee, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen an Land verstarb die Frau nach kurzer Zeit. (sda)