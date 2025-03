Das Unfallauto kam beim Tunneleingang zum Stillstand. Bild: brk news

Polizeirapport

BMW überschlägt sich auf Autobahn bei Kreuzlingen TG – 20-jähriger Lenker verletzt

Ein 20-jähriger Autolenker hat am Samstagabend auf der Autobahn A7 bei Kreuzlingen TG die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mehrmals gegen die Mittelleitplanke gekracht.

Danach überschlug sich das Auto beim Eingang des Girsbergtunnels und kam auf der Seite liegend mitten im Tunnel zum Stillstand. Der Autofahrer wurde mittelschwer verletzt.

Der Verletzte wurde gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Sonntag vom Rettungsdienst in ein Spital gefahren. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt einige zehntausend Franken. Der Schaden an der Infrastruktur der Autobahn auf einer Länge von 300 Metern ist ebenfalls mehrere zehntausend Franken hoch. (sda)