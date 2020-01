Schweiz

Polizeirapport

Schüler erleidet schwere Brandverletzung in Schulhaus in Meilen ZH



Schüler erleidet schwere Brandverletzung in Schulhaus in Meilen ZH

Ein Schüler hat sich am 20. Januar in der Sekundarschule Meilen ZH mit brennbarer Flüssigkeit lebensbedrohliche Brandverletzungen zugefügt. Das berichtete der «Blick» am Dienstag. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Vorfall, wollte sich aber aus Respekt gegenüber der Familie nicht weiter dazu äussern.

Gemäss blick.ch verschickten die Schulpräsidentin und der Rektor der Sekundarschule Meilen einen Brief an die Familien. In dem aufgeschalteten Brief wird der Vorfall geschildert, der sich am Montag zuvor abgespielt hatte.

Demnach sei der Gesundheitszustand des betroffenen Jungen kritisch. Ein Team der Notfallseelsorge sei aufgeboten worden.

Sowohl die Kantonspolizei Zürich als auch der Rektor der Schule wollten sich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht weiter zum Vorfall äussern. Auch die Gemeinde Meilen verweigerte weitere Informationen. (sda)