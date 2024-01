Polizeirapport

Frau tot aus der Aare geborgen – Polizei vermutet Unfall

Die Kantonspolizei hat am Donnerstagmittag beim Tierpark Dählhölzli in Bern eine Frau tot aus der Aare geborgen. Die Frau war in Belp bei einem Spaziergang mit dem Hund in die Gürbe gestürzt, einen Aarezufluss. Ein Unfall steht im Vordergrund.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Verschiedene Zeugen hatten der Polizei gegen 11.30 Uhr eine bei Muri leblos im Fluss treibende Person gemeldet.

Die formelle Identifikation der Verunglückten stand am Abend aus. Weshalb sie in Belp in die Gürbe stürzte, ist Gegenstand von Ermittlungen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei von einem Unfall aus. Während der Bergungsarbeiten war der Uferweg beim Tierpark gesperrt.

(hah/sda)