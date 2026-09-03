Zum ersten Mal erreicht ein neuer Mobilfunk-Anbieter Platz eins in der Comparis-Auswertung – und schlägt dabei sogar einen Rekord. bild: Imago / Comparis, collage watson

Ranking

Dieses Ranking dürfte Sunrise, Salt und Swisscom ein Dorn im Auge sein



Das Comparis-Siegel 2026 zeigt, welche Mobilfunk- und Internetanbieter bei Schweizer Kundinnen und Kunden am besten abschneiden. Neue Anbieter setzen sich dabei gegen etablierte Branchenriesen durch.

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Comparis hat seine Siegel-Auszeichnungen 2026 für Mobilfunk und Internet vergeben. Als Grundlage dient die Kundenzufriedenheit in der Schweiz. Der Vergleichsdienst vergibt für ausgezeichnete Anbieter drei Stufen: Platin, Gold und Silber.



Erstmals erreicht ein neuer Anbieter den ersten Platz und erhält das bisher erste Platin-Siegel für ein Mobilfunkabo. Bei den Internetabos steht hingegen ein bereits etablierter Anbieter an der Spitze.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Die Kriterien



Comparis führt jedes Jahr eine unabhängige Umfrage mit einem repräsentativen Panel durch, um die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit Mobilfunkanbietern und Internetprovidern zu bewerten. Silber gibt es ab einer Note von 5, Gold von 5,2 bis 5,4 und Platin ab 5,5. Die höchstmögliche Note beträgt 6.



Bei allen Produkten werden fünf Kriterien berücksichtigt:



Preis-Leistungs-Verhältnis

Qualität und Service

Information und Transparenz

Touchpoints und Kontakt

Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen

Die Unternehmen mit den besten Bewertungen in den einzelnen Kriterien erhalten eine zusätzliche Auszeichnung.



Ein neuer König im Mobilfunk



Spusu erreicht 2026 die beste Bewertung bei den Mobilfunkabos und erhält Platin (5,5). Auf Platz zwei und drei folgen Quickline (5,4) und Wingo (5,3), beide mit Gold. Auch Galaxus Mobile, Lidl Connect und Migros Mobile erhalten Gold (je 5,2).



Silber erhalten GoMo und Post Mobile (je 5,1) sowie Coop Mobile, Digital Republic, Lebara und TalkTalk (je 5,0).



Nach den Kriterien betrachtet liegt Spusu beim Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Information und Transparenz sowie bei Touchpoints und Kontakt vorne. Spusu und Quickline teilen sich die Bestnote bei Qualität und Service sowie bei der Gesamtzufriedenheit.



Von den 17 bewerteten Anbietern (jeweils mindestens 30 Bewertungen) reichen die Noten von 4,8 (Salt und Sunrise) bis 5,5 (Spusu). Jean-Claude Frick, Telecom-Experte bei Comparis, sagt:



«Dass ein Herausforderer wie Spusu auf Anhieb Platin holt, zeigt klar: Guter Service ist im Schweizer Mobilfunkmarkt jetzt auch zum günstigen Preis zu haben.»



Bild: comparis.ch

Kleine Anbieter im Rampenlicht



iWay bleibt 2026 an der Spitze der Internetanbieter und erhält Gold (5,3). Quickline, Sasag, Teleboy und Wingo teilen sich den zweiten Platz, ebenfalls mit Gold (je 5,2). Green folgt auf Platz drei mit Silber (5,1) vor Migros Mobile und Net+ (je 5,0, ebenfalls Silber).



Bei den einzelnen Kriterien liegt Wingo beim Preis-Leistungs-Verhältnis vorne. iWay, Teleboy, Wingo und Green teilen sich die Spitzenposition bei Qualität und Service. iWay und Sasag schneiden bei Information und Transparenz sowie bei den Touchpoints und Kontakt am besten ab. Bei der Gesamtzufriedenheit zeichnen sich iWay, Teleboy und Wingo aus.

Von den 12 bewerteten Anbietern (jeweils mindestens 30 Bewertungen) reichen die Noten von 4,7 (Sunrise) bis 5,3 (iWay). Jean-Claude Frick sagt:



«Highspeed-Internet ist kein Luxusgut mehr, sondern Grundversorgung. Weil die Netzinfrastruktur stimmt, entscheiden am Ende der Service und der Preis – und da haben die kleineren Player oft die Nase vorn.»



Bild: comparis.ch

(ysc)