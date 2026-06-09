Verband zur Fischer-Affäre: Untersuchung läuft, Bericht bleibt geheim

Patrick Fischer: Verband verweist auf laufende Untersuchung – und schweigt
Nachdem Patrick Fischer in mehreren Interviews erstmals ausführlich zum Skandal um sein gefälschtes Covid-Zertifikat Stellung genommen hat, äussert sich auf Anfrage von watson nun auch der Schweizer Eishockeyverband. Neue Erkenntnisse liefert die Stellungnahme allerdings kaum.
Der Verband verweist darauf, dass die «geordnete Aufarbeitung aller Sachverhalte» Teil der laufenden Administrativ-Untersuchung sei. Diese habe das Ziel, «die relevanten Abläufe und Verantwortlichkeiten zu klären».
Keine Details, keine Zwischenstände, kein Bericht
Gleichzeitig macht der Verband deutlich, dass er sich auch künftig nicht in die Karten blicken lassen will.
Damit bleibt weiterhin offen, welche Personen befragt wurden, welche Erkenntnisse bisher vorliegen und ob dem Verband bereits neue Informationen bekannt sind.
Ergebnisse bleiben unter Verschluss
Besonders bemerkenswert: Auch nach Abschluss der Untersuchung soll die Öffentlichkeit keine Einsicht erhalten.
Immerhin sollen die «relevanten Erkenntnisse» an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, insbesondere an Swiss Sport Integrity (SSI).
Wann die Untersuchung abgeschlossen wird und ob sie konkrete Konsequenzen für Beteiligte haben wird, bleibt weiterhin offen. (mke)
- Patrick Fischer hat es immer noch nicht kapiert
- SRF reagiert: «Im gleichen E-Mail hat Pascal Schmitz zudem klargestellt, dass ...»
- Fischer bleibt im Gespräch ruhig – doch bei dieser Frage wird er emotional
- Patrick Fischer bricht sein Schweigen – und attackiert das SRF
- Fischer und Embolo – wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Straftätern?