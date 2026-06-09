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Verband zur Fischer-Affäre: Untersuchung läuft, Bericht bleibt geheim

Finn Sulzer, Kommunikationschef beim Schweizer Eishockeyverband SIHF, posiert zum Portrait am Rand eines Trainings der Eishockey Nationalmannschaft, am Mittwoch, 22. April 2026 in der Tissot-Arena in ...
Finn Sulzer, Kommunikationschef beim Schweizer Eishockeyverband SIHF, gibt nur zurückhaltend Auskunft zum Fall Fischer.Bild: keystone

Patrick Fischer: Verband verweist auf laufende Untersuchung – und schweigt

Die Untersuchung zum gefälschten Covid-Zertifikat von Nationaltrainer Patrick Fischer läuft weiter. Wer nun auf Antworten gehofft hat, wird allerdings enttäuscht: Der Schweizer Eishockeyverband hält sich weiterhin bedeckt.
09.06.2026, 20:0009.06.2026, 20:13
Michael Kern
Michael Kern

Nachdem Patrick Fischer in mehreren Interviews erstmals ausführlich zum Skandal um sein gefälschtes Covid-Zertifikat Stellung genommen hat, äussert sich auf Anfrage von watson nun auch der Schweizer Eishockeyverband. Neue Erkenntnisse liefert die Stellungnahme allerdings kaum.

Der Verband verweist darauf, dass die «geordnete Aufarbeitung aller Sachverhalte» Teil der laufenden Administrativ-Untersuchung sei. Diese habe das Ziel, «die relevanten Abläufe und Verantwortlichkeiten zu klären».

Keine Details, keine Zwischenstände, kein Bericht

Gleichzeitig macht der Verband deutlich, dass er sich auch künftig nicht in die Karten blicken lassen will.

«Details zu einzelnen Untersuchungsschritten kommentieren wir nicht öffentlich. Zu Zwischenständen, internen Gesprächen oder einzelnen Personen äussern wir uns nicht.»
finn sulzer, Schweizer Eishockeyverband

Damit bleibt weiterhin offen, welche Personen befragt wurden, welche Erkenntnisse bisher vorliegen und ob dem Verband bereits neue Informationen bekannt sind.

Ergebnisse bleiben unter Verschluss

Besonders bemerkenswert: Auch nach Abschluss der Untersuchung soll die Öffentlichkeit keine Einsicht erhalten.

«Der Bericht wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, des Datenschutzes und aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben nicht veröffentlicht werden – auch nicht in Auszügen»
finn sulzer, Schweizer Eishockeyverband

Immerhin sollen die «relevanten Erkenntnisse» an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, insbesondere an Swiss Sport Integrity (SSI).

Wann die Untersuchung abgeschlossen wird und ob sie konkrete Konsequenzen für Beteiligte haben wird, bleibt weiterhin offen. (mke)

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