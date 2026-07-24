Drei erfahrene Stars, die noch ohne Vertrag sind: John Stones, Mohamed Salah, Raheem Sterling (v. l.). Bild: imago / watson

Du wärst überrascht, welche Fussballstars noch ohne Vertrag sind

Es gibt nur wenige Klubs, die einen Mohamed Salah nicht sofort mit Handkuss nehmen würden. Dennoch ist der 34-jährige Ägypter noch ohne Vertrag für die neue Saison. Damit ist er nicht der einzige Fussballstar, der ablösefrei zu haben wäre – eine Auswahl und einige Schweizer, die ebenfalls noch bei einem neuen Klub unterschreiben dürften.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Mohamed Salah 🇪🇬

Rechtsaussen, 34

Bild: keystone

Neun Jahre lang spielte Mohamed Salah für den FC Liverpool, gewann zwei Meistertitel sowie die Champions League. Nach einer enttäuschenden Saison, in welcher der Ägypter sich mit Trainer Arne Slot verkracht hatte, entschieden sich die beiden Parteien zu einer vorzeitigen Auflösung des bis 2027 gültigen Vertrags. Nun ist der 34-jährige Flügelspieler auf der Suche nach einem neuen Klub – angeblich ziehen sich die Verhandlungen mit Besiktas Istanbul derzeit in die Länge.

Dusan Vlahovic 🇷🇸

Mittelstürmer, 26

Bild: keystone

Das war für den italienischen Rekordmeister kein gutes Geschäft: 85,4 Millionen Euro überwies Juventus Turin im Januar 2022 für Dusan Vlahovic an die AC Fiorentina. Trotz 68 Toren in 168 Spielen wurde der serbische Mittelstürmer den Erwartungen nie ganz gerecht. Nun zieht der 26-Jährige, der einst mit Zlatan Ibrahimovic verglichen wurde, ablösefrei weiter. Auch an ihm soll Besiktas Istanbul Interesse zeigen, ausserdem überlege Everton, Vlahovic ein Angebot zu unterbreiten.

John Stones 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Innenverteidiger, 32

Bild: keystone

Zehn Jahre lang war John Stones eine tragende Säule in der Innenverteidigung von Manchester City auf dem Weg zu sechs Meistertiteln, insgesamt acht Cupsiegen und einem Triumph in der Champions League. Aufgrund von Verletzungen und teuren Einkäufen kam er in den letzten drei Saisons aber nicht mehr so häufig zum Einsatz. Nun verabschiedete sich der 32-Jährige von den Skyblues und könnte bald bei einem Konkurrenten aufschlagen. So seien unter anderem Arsenal und Chelsea interessiert.

Leon Goretzka 🇩🇪

Zentrales Mittelfeld, 31

Bild: keystone

Auch der 31-jährige Deutsche war lange Jahre ein wichtiger Bestandteil eines Erfolgsteams. In acht Jahren gewann Leon Goretzka mit Bayern München sieben Meistertitel, dreimal den DFB-Pokal sowie die Champions League. Nachdem er schon einmal aussortiert wurde, sich aber zurückkämpfte, verlässt der 73-fache Nationalspieler den deutschen Rekordmeister nun. Juventus Turin soll interessiert sein, doch könnten Goretzkas Gehaltsforderungen zu hoch sein.

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Linksaussen, 26

Bild: keystone

Kommt die Karriere des einstigen Riesentalents noch mal in Fahrt? Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro konnte er nirgends so recht überzeugen. Daran änderten auch Leihen zu Chelsea und Aston Villa nichts. Einzig im halben Jahr beim BVB 2024 erinnerte er zeitweise an eine frühere Version von sich. Wohl auch deshalb würde Sancho nach Ablauf seines Vertrags bei ManUnited gerne erneut zum Bundesligisten zurückkehren, dieser möchte aber vorerst abwarten.

Julian Brandt 🇩🇪

Offensives Mittelfeld, 30

Bild: keystone

In die andere Richtung könnte es für Julian Brandt gehen. Der 30-jährige Spielmacher verlässt Borussia Dortmund nach sieben Jahren mit immerhin einem Pokalsieg. Auch er konnte die hohen Erwartungen nie über längere Zeit erfüllen und sucht nun eine neue Herausforderung. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit ein Wechsel in die Premier League. Zuletzt sei er gemeinsam mit seinem Vater auf dem Trainingsgelände von Leeds United gesichtet worden.

David Alaba 🇦🇹

Innenverteidiger, 34

Bild: keystone

2021 wechselte David Alaba ablösefrei von Bayern München zu Real Madrid. Mit zwei Meisterschaften und zwei Champions-League-Triumphen erlebte der Österreicher erfolgreiche fünf Jahre, verpasste wegen Verletzungen aber gerade in den letzten zweieinhalb Jahren auch viele Spiele. Derzeit wird Alaba mit den beiden Mailänder Klubs, Galatasaray Istanbul sowie einem Wechsel in die USA oder nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Dani Carvajal 🇪🇸

Rechtsverteidiger, 34

Bild: keystone

Auch Dani Carvajal wird Real Madrid verlassen. Seit der Jugend spielte der 34-jährige Rechtsverteidiger abgesehen von einer Saison in Leverkusen immer für die Königlichen. Nun verlässt der Captain seinen Herzensverein aber mit einem unfassbaren Palmarès, in dem neben sechs Champions-League-Siegen und vier Meisterschaften auch der EM-Titel von 2024 mit Spanien steht. Über konkrete Verhandlungen mit einem neuen Verein gibt es derzeit keine Berichte.

Franck Kessié 🇨🇮

Zentrales Mittelfeld, 29

Bild: keystone

An der WM führte er die Elfenbeinküste als Captain in die K.o.-Phase, in der jedoch gleich im Sechzehntelfinal gegen Norwegen Schluss war. Nun könnte Franck Kessié drei Jahre nach seinem Wechsel in die Saudi Pro League nach Europa zurückkehren. Besonders Juventus Turin soll Interesse am früheren Barça- und Milan-Profi zeigen. Der 29-Jährige gilt als die günstigere Alternative zu Leon Goretzka.

Raheem Sterling 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Rechtsaussen, 31

Bild: keystone

Der Absturz von Raheem Sterling ist noch extremer als jener von Jadon Sancho, der weiter oben in dieser Liste zu finden ist. Der 31-jährige Linksaussen war einer der wertvollsten Spieler der Welt und einmal Englands Fussballer des Jahres. 2022 wechselte er für 56 Millionen Euro von Manchester City zu Chelsea, wo er ebenso enttäuschte wie in einem Jahr als Leihspieler bei Arsenal. Im Januar 2026 lösten die Blues seinen Vertrag auf, woraufhin Sterling bei Feyenoord Rotterdam unterschrieb. Auch in den Niederlanden konnte er sich nicht für einen neuen Vertrag empfehlen. Ende Mai wurde er zudem infolge eines Autounfalls wegen Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss festgenommen. Ob er noch einmal auf den Fussballplatz zurückkehrt?

Raphaël Guerreiro 🇵🇹

Linksverteidiger, 32

Bild: keystone

In den vergangenen drei Saisons fungierte Raphaël Guerreiro bei Bayern München vorwiegend als Joker, bewies aber wie schon zuvor bei Dortmund seine Offensivgefahr und seine Flexibilität als Linksverteidiger, der auch ins Mittelfeld rücken kann. Nun dürfte der 32-jährige Verteidiger die Bundesliga nach zehn Jahren verlassen. Als Favorit auf eine Verpflichtung gilt derzeit die AC Milan, wobei auch Atlético Madrid Interesse bekundet habe.

Weitere bekannte Namen ohne Vertrag

Fabinho 🇧🇷, defensives Mittelfeld, 32 Riyad Mahrez 🇩🇿, Rechtsaussen, 35 Oleksandr Sintschenko 🇺🇦, Linksverteidiger, 29 Yves Bissouma 🇲🇱, defensives Mittelfeld, 29 Dani Ceballos 🇪🇸, zentrales Mittelfeld, 29 Nabil Fekir 🇫🇷, Offensives Mittelfeld, 33 Adama Traoré 🇪🇸, Rechtsaussen, 30 Mauro Icardi 🇦🇷, Mittelstürmer, 33 Anthony Martial 🇫🇷, Mittelstürmer, 30 Wilfried Zaha 🇨🇮, Linksaussen, 33 Stephan El Shaarawy 🇮🇹, Linksaussen, 33

Die Schweizer 🇨🇭

Remo Freuler

Bild: keystone

Nach einer erfolgreichen WM mit der Schweizer Nati muss der 34-jährige Remo Freuler seine Zukunft planen. Zuletzt spielte der zuverlässige Mittelfeldspieler drei Jahre für Bologna. Neben der Erfahrung aus 301 Serie-A-Spielen bringt er auch die Erfahrung aus einer Premier-League-Saison mit Nottingham Forest mit. Freuler soll Angebote von Olympiakos Piräus sowie Neom SC aus Saudi-Arabien vorliegen haben.

Ricardo Rodriguez

Bild: keystone

Wie schon nach der EM 2024 ist der ewige Ricardo Rodriguez auch nach der WM 2026 ohne Vertrag. Erneut konnte er sich mit guten Leistungen an einem grossen Turnier aber empfehlen. Aktuell ist die Zukunft des 34-Jährigen, der zuletzt zwei Jahre bei Betis Sevilla unter Vertrag stand und 68 Einsätze absolvierte, offen. Noch gibt es nichts Konkretes zur Zukunft des 144-fachen Nationalspielers.

Eray Cömert

Bild: www.imago-images.de

An der WM spielte Eray Cömert keine echte Rolle. Empfehlen konnte sich der 28-jährige Innenverteidiger im Nati-Trikot also nicht wirklich. Vor dem Turnier gab es Gerüchte über Interesse aus der Bundesliga – allen voran Union Berlin wolle den Basler, der seit 2022 beim FC Valencia unter Vertrag steht, jedoch auch zweimal verliehen wurde. In der letzten Saison absolvierte er noch 21 Einsätze für den Klub.

Kevin Mbabu

Bild: keystone

Zwei Jahre verbrachte der 31-jährige Rechtsverteidiger beim FC Midtjylland in Dänemark, wo er vorwiegend als Joker zum Einsatz kam. Nun ist sein Vertrag ausgelaufen und sucht Kevin Mbabu einen neuen Klub. Eine Rückkehr zum Jugendklub Servette scheint derzeit nicht ausgeschlossen.

Weitere Schweizer ohne Vertrag: