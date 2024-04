Zürcher Südkurve bleibt bei nächstem Heimspiel geschlossen

Skurrile Aktion: Irischer Politiker beleidigt Juventus Turin im EU-Parlament

So etwas ist im EU-Parlament auch noch nicht vorgekommen: Ein irischer Politiker beleidigte Juventus vor laufenden Kameras. Er ist Fan des Stadtrivalen.

Die Rivalität zwischen den beiden Turiner Klubs Juventus und FC gilt eigentlich nicht als hitzigste im italienischen Fussball. Zwischen Internazionale und AC in Mailand oder AS und Lazio in Rom geht es in puncto Konkurrenz gemeinhin deutlich höher her.