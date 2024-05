Roger Federer will ein Bootshaus am See – jetzt gibt es eine neue Einsprache

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

In Rapperswil-Jona SG will Roger Federer auf seinem Grundstück direkt am See ein Bootshaus bauen. Doch der Verein Rives Publiques hat beim Kanton St. Gallen Einsprache eingelegt, wie SRF berichtet.

2003: Federer s. Philippoussis 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:3) Auf dem Weg in den Final gibt Roger Federer nur einen Satz ab. Im Halbfinal setzt er sich klar gegen Favorit Andy Roddick durch. Schwierige Momente erlebt der Schweizer vor den Achtelfinals gegen Feliciano Lopez, als er sich wegen eines Hexenschusses behandeln lassen muss: «Für mich ist es ein Wunder, dass ich mit diesen Schmerzen gewinnen konnte.» Gegen den ungesetzten Philippoussis gewinnt Federer klar. Er sinkt in die Knie, es fliessen Tränen. «Magisch, kaum zu fassen», sagt Federer.

Nadal scheitert in 1. Runde des French Open an Zverev – Sinner wieder in Topform

