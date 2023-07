31-jährige Velofahrerin verliert in Genf wegen Rasern ihr Leben

Nach dem tödlichen Unfall einer 31-jährigen Velofahrerin in der Nacht auf Samstag sind im Kanton Genf zwei Autofahrer festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, den Unfall verursacht zu haben.

Es sei festgestellt worden, dass die beiden Männer an einem Strassenrodeo teilgenommen hätten, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft am Montag mit. Den ersten Erkenntnissen zufolge lieferten sich die beiden Autofahrer gegen zwei Uhr morgens ein Rennen auf der Höhe des Quai du Mont-Blanc in der Genfer Innenstadt.

Auf der Route de Lausanne erfasste eines der beiden Fahrzeuge eine Radfahrerin, welche die Strasse überquerte. Die Frau stürzte nach dem heftigen Zusammenprall zu Boden und starb noch am Unfallort. Der Fahrer, der die 31-Jährige angefahren hat, wird wegen Tötung mit Eventualvorsatz verfolgt. Gegen den anderen Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Zudem muss sich das Duo wegen schwerwiegenden Verstosses gegen die Strassenverkehrsordnung verantworten. Die beiden Autofahrer wurden bereits von der Staatsanwaltschaft vernommen. (saw/sda)