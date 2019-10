Schweiz

Die ersten Wahlen: Diesen Parteien gaben unsere Erstwähler ihre Stimmen



Bild: montage: watson / material: watson, keystone

Jetzt geht's an die Urnen – so entschieden sich unsere Erstwähler

Aimee, Marius und Michelle dürfen am Sonntag zum ersten Mal wählen. watson verraten sie, welchen Parteien sie ihre Stimme geben.

Am Sonntag ist es soweit. Rund 5,4 Millionen stimmberechtigte Schweizerinnen und Schweizer bestimmen die Zusammensetzung des Schweizer Parlaments neu. Für alle 18 bis 21-Jährigen ist dies ein bedeutsamer Tag. Sie dürfen zum ersten Mal an den nationalen Wahlen teilnehmen.

Dazu gehören auch Michelle Rahm (21) aus Wildegg AG, Marius Rütsche (19) aus Ganterschwil SG und Aimee Bolt (18) aus Wil (SG). Die drei Erstwähler haben sich in den vergangenen Wochen fleissig informiert, in einem Streitgespräch die Klingen gekreuzt und jetzt haben sie sich entschieden.



«Erstwähler an die Urnen» In einer dreiteiligen Serie begleitet watson die Erstwähler Michelle Rahm, Marius Rütsche und Aimee Bolt durch den Wahlherbst. Sie erzählen, wie sie sich politisiert haben, welche Themen ihnen besonders am Herzen liegen und welches Parteiprogramm sie am überzeugendsten finden.

Aimee Bolt (18)

Ich habe die Liste der FDP eingeworfen. Lange war auch noch die CVP im Rennen. Beide Parteien stehen für eine gemässigte Meinung ein und sind um Kompromisse bemüht. Das ist immer gut. Zuletzt fiel meine Wahl aber auf die Freisinnigen, weil für mich die Wirtschaft wichtig ist.

Klar, ich hätte auch die Jungfreisinnigen wählen können. Ich finde es gut, wenn junge Leute in die Politik gehen. Darum habe ich mir auch ihre Liste angeschaut und mich informiert, was deren Ziele sind. Aber ehrlich gesagt fand ich, dass ihre Aufstellung nicht so attraktiv ist. Ich kann mich mit den Personen weniger identifizieren als mit denjenigen auf der Liste der FDP.

bild: zvg

Dass ich mich so entscheide ist keine grosse Überraschung. Die FDP ist einfach die Partei, die am besten zu meinen Ansichten passt. Während dem Wahlkampf in den vergangenen Wochen habe ich mich zunehmend in meiner Meinung bestätigt gefühlt. Die anderen Parteien konnten mich nicht überzeugen.

Im Ständerat fand ich das alte Ticket mit Karin Keller-Sutter (FDP) und Paul Rechsteiner (SP) gut. Ich habe meine Stimme darum den Vertretern derselben Parteien gegeben.

Von den Politikern, die ich gewählt habe, erwarte ich vor allem eines: Dass sie sich treu bleiben. Ansonsten ist die beste Erwartungshaltung, dass man keine Erwartung haben sollte.

Marius Rütsche (19)

Für den Nationalrat habe ich die Liste 1d eingeworfen. Das ist die Landliste der SVP. Dort sind am meisten junge Leute aufgeführt. Und den Jungen eine Stimme zu geben, das war mir wichtig. Einen Kandidaten habe ich ersetzt mit Mike Egger von der ersten Liste. Den finde ich sympathisch. Und ich habe ihn schon mal persönlich kennen gelernt.

Bei meiner Entscheidung geholfen hat mir der Fragebogen von Smartvote. Als Wahlempfehlung wurden mir Kandidaten der SVP vorgeschlagen. Ich habe dann die Liste mit den Jungen genommen. Ich bin selber ja auch jung und ich habe das Gefühl, dass die Kandidaten darum am ehesten meine Meinung vertreten.

bild: watson

In den letzten Wochen habe ich mich vermehrt mit den Wahlen auseinander gesetzt. Das passiert automatisch, weil überall Plakate rumstehen und bei der Arbeit, Zuhause oder bei Kollegen darüber gesprochen wird. Auf Youtube habe ich mir auch ein paar Videos von Easyvote angeschaut. Über die AHV und das Klima zum Beispiel.

In den Ständerat wähle ich Ronald Büchel (SVP) und Marcel Dober (FDP).

Von den gewählten Politikern erwarte ich, dass sie sich für die Schweiz einsetzen, dass es uns gut geht und dass wir nicht der EU beitreten. Darin sehe ich nur Nachteile und wir sind dann nicht mehr gleich frei.

Michelle Rahm (21)

Ich gebe meine Stimme der Juso. Unten habe ich noch ein paar Kandidierende von der SP und den Grünen mit auf die Liste genommen. Aber mit der Juso fühle ich mich klar am meisten verbunden. Sie steht für das Klima und für die soziale Gerechtigkeit ein.

Ich habe in den vergangenen Wochen sicher mehr in den Medien über Politik nachgelesen als sonst. Ausserdem schaute ich nach, wie die Parteien in den letzten vier Jahren abgestimmt haben. Die SP und die Grünen stimmten zum Beispiel immer sehr klimafreundlich ab, die FDP nur in einem Viertel der Fälle.

bild: zvg

Aufgrund dieser Informationen hat sich meine Meinung nach und nach gefestigt. Als ich die Wahlunterlagen bekam, blätterte ich die Listen durch und entschied mich. Ein bisschen war es sicher auch ein Bauchgefühl. Wichtig bei meinem Entscheid war mir, junge Leute zu unterstützen. Greta Thunberg hat mir gezeigt, dass es bei der Politik nicht auf das Alter, sondern auf das Engagement ankommt.

In den Ständerat wähle ich Cedric Wermuth. Er lässt sich nicht weichspülen. Konsens ist wichtig, aber ich will schon, dass die Person, die ich wähle, ihre Sache auch durchzieht. Und Wermuth ist die richtige Person dafür.

Es gibt einige Dinge, die sich in den kommenden vier Jahren ändern müssen. Vom neuen Parlament erhoffe ich mir, dass sie mit den Klimazielen vorwärts machen, so dass die Triebhausemissionen bis 2050 auf Nettonull sind. Auch wünsche ich mir, dass der Vaterschaftsurlaub gleich lange wird, wie derjenige der Mutter. Und die Schweiz muss mehr Flüchtlingen Schutz bieten, sich für sichere Fluchtwege einsetzen und dafür sorgen, dass sie sich bei uns gut integrieren können.

