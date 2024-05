Schweiz gewinnt ESC 2024: Jans will mit Nemo über queere Rechte sprechen

Nemo überragt alle – Video zeigt, wie die Halle in Malmö tobt

Der Justizminister gratulierte Nemo, wie sein Mediensprecher OIiver Washington am Sonntag zu einem Online-Bericht der Tamedia-Zeitungen mitteilte. Jans schrieb: «Bin unglaublich stolz und begeistert. Mit Deiner gestrigen Performance hast Du Kunstgeschichte geschrieben und für die gesellschaftliche Akzeptanz der queeren Community enorm viel erreicht.»

Bundesrat und Justizminister Beat Jans will mit Nemo über queere Rechts sprechen. Nach dem Sieg im Eurovision Song Contest sprach Jans Nemo eine entsprechende Botschaft auf den Telefonbeantworter und schickte eine SMS.

Jans schrieb Nemo in einer SMS, dass er für die gesellschaftliche Akzeptanz der queeren Community enorm viel erreicht habe.

Bild: keystone

