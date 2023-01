Walliser Generalstaatsanwalt Nicolas Dubuis tritt zurück

In einem im November veröffentlichten Bericht über den Personalbereich der Generalstaatsanwaltschaft hatte der Justizrat scharfe Kritik an der Behörde geübt. Er sprach von einer «besorgniserregenden Lage» in der Behörde. Grund für die Untersuchung war die umstrittene Wiederernennung von zwei Staatsanwältinnen. (sda)

Regisseur Marc Forster: «Ich würde gerne einmal etwas in der Schweiz drehen»

Der Regisseur erzählt im Gespräch, warum er in seinem neuen Film ausgerechnet den netten Tom Hanks als Grantler besetzt hat. Und er sagt, was es bräuchte, um einen Blockbuster wie «The Lord of the Rings» in den Schweizer Bergen zu drehen.

Sie sind in Deutschland geboren, als Kind in die Schweiz gezogen, dort im Internat gewesen und mit Anfang 20 in die USA ausgewandert. Was bedeutet Heimat für Sie? Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Marc Forster: Meine ursprüngliche Heimat war Davos. Dort bin ich zur Grundschule gegangen, dort habe ich mich in die Berge und die Natur verliebt, dort aufzuwachsen, war ein Traum. Nach der Matura bin ich in die USA ausgewandert, war zuerst in New York, dann in Los Angeles. Ich habe Kalifornien wahnsinnig gerne, aber ich würde nicht sagen, dass das meine Heimat ist. Während ich Filme drehe, bin ich schliesslich meist woanders auf der Welt und nur zwei, drei Monate hier. Insofern sehe ich in meinem Herzen immer noch die Schweiz als Heimat an.​