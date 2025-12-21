Amy Baserga zeigte im Massenstart-Rennen von Le Grand-Bornand einen starken Auftritt. Die Schwyzerin kam als Fünfte mit 15 Sekunden Rückstand nach Norwegens Siegerin Maren Kirkeeide ins Ziel. Die eine Strafrunde nach der dritten Schiesseinlage brachte Amy Baserga um ihren zweiten Weltcup-Podestplatz der Karriere. Vergangenen Januar hatte sie im Einzel von Ruhpolding Platz 3 belegt. Die 25-Jährige vertrat als einzige die Schweizer Farben. Zum Massenstart sind nur die Top 30 zugelassen. (abu/sda)
Starker Auftritt von Amy Baserga
Hasler erstmals im Zweier in den Top 5
Melanie Hasler nähert sich dem ersten Podestplatz in diesem Winter immer mehr. Im Zweier fuhr sie mit ihrer Anschieberin Nadja Pasternack beim Weltcup in Sigulda als Fünfte erstmals in die Top 5. Auf Siegerin Kaillie Humphries aus den USA verlor Hasler 34 Hundertstel, auf das Podest nur deren sechs. Die beiden Schweizerinnen überzeugten mit starken Startzeiten, und Hasler hat nun nach dem Monobob auch im Zweiter die volle Olympia-Qualifikation in der Tasche. Als Siebte holte auch Inola Blatty in ihrer ersten Weltcupsaison mit Anschieberin Selina von Jackowski ihr Bestresultat. (abu/sda)
Kadetten Schaffhausen weiter makellos
Die Kadetten Schaffhausen bleiben auch in der 18. Runde der Schweizer Handball-Meisterschaft ungeschlagen. Der amtierende Schweizer Meister gewinnt gegen Pfadi Winterthur mit 29:27.
Pfadi Winterthur führte in der ersten Halbzeit mit bis zu drei Toren Vorsprung (8:5). Zur Pause führten aber bereits die Kadetten mit 13:12. Nach dem Seitenwechsel führten nur noch die Schaffhauser; unentschieden stand es letztmals sechs Minuten vor Schluss (25:25). (abu/sda)
Sina Arnet mit zweitbestem Karriere-Resultat
Sina Arnet überzeugte beim Heim-Weltcup in Engelberg. Die Engelbergerin landete nach Flügen auf 121 und 120 m im 16. Rang. Die 20-Jährige sprang erst zum dritten Mal in ihrer noch jungen Karriere in die Top 20. Einzig Ende November als 13. von Falun war sie besser klassiert gewesen.
Die zwei Frauen, die bislang in dieser Saison dominieren, folgen auch auf der Gross-Titlis-Schanze den Konkurrentinnen davon. Die Weltcup-Leaderin Nozomi Maruyama aus Japan siegte ganz knapp vor Nika Prevc durch. Die Slowenin, die nach Durchgang eins mit der Tagesbestweite von 139,5 m geführt hatte, brachte in der Reprise keine saubere Landung hin. (abu/sda)
