Weihnachtsbeleuchtungen in der Schweiz: Lichter aus fast allen Gemeinden

Das sind die (Strassen-)Weihnachtsbeleuchtungen von Wald AR, Langnau im Emmental BE, Bäretswil ZH, Bergdietikon AG, Eschlikon TG (oben von links), Oberentfelden AG, Dällikon ZH, Nidau BE, Wald ZH und Heimberg BE (unten von links). Wie sieht es bei dir aus? bild: watson

Welche Gemeinde hat die schönste Weihnachtsbeleuchtung?

Die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Zürcher Bahnhofstrasse kennen alle. Auch andere Städte sind bekannt für ihren Lichterglanz zur Adventszeit. Aber wie sieht es in kleineren Orten oder in deiner Gemeinde aus? Wir haben die Übersicht.

Okay, das Versprechen im Lead können wir (noch) nicht ganz halten. Wir haben (noch) nicht die Übersicht aller rund 2100 Gemeinden der Schweiz. So kurzfristig, wie wir die Idee zu dieser Story hatten, schrieben wir alle Gemeinden in den Deutschschweizer und zweisprachigen Kantonen an. Rund 1000 haben bisher geantwortet. Einige Rückmeldungen trudeln auch weiterhin ein.

Falls deine Gemeinde noch fehlt, da aber die schönste aller (Strassen-)Weihnachtsbeleuchtungen glitzert: Poste ein Bild davon in der Kommentarspalte oder schick ein entsprechendes Foto mit Gemeindenamen an: reto.fehr@watson.ch



Um was geht es überhaupt?

Also, zurück zu den Weihnachtsbeleuchtungen. Es geht hier um «offizielle» Strassenbeleuchtungen der Gemeinden. Meist ist dafür die Gemeindeverwaltung selbst zuständig, je nachdem sorgen aber auch (Verschönerungs-)Vereine in der Gemeinde oder ähnliche Organisationen für «offiziellen» Weihnachtszauber in den Strassen.

Vielfach handelt es sich um irgendwelche Leuchtobjekte – meist Sterne, Schneeflocken, Kerzen, Weihnachtsbäume –, die an Kandelaber gehängt werden. Oft einfach entlang einer zentralen Strasse, manchmal in der Fussgängerzone oder den (Haupt-)Gassen der Altstadt.

Muss sich auch vor den Städten mit grossen Weihnachtsbeleuchtungen nicht verstecken: Rheinfeldens Altstadt. Bild: Gemeinde Rheinfelden

Sehr viele Gemeinden begnügen sich mit einem beleuchteten (Weihnachts-)Baum vor dem Gemeindehaus oder sonst einem zentralen Platz. Beleuchtungen von Privatpersonen werden in diesem Artikel nicht berücksichtigt.

Die Schweizer Karte

Aber genug der Worte, wir zeigen dir jetzt die versprochene Übersicht. (Unterhalb findest du noch einige spezielle Geschichten oder Beleuchtungen aus diversen Gemeinden der Schweiz):

Soweit die Übersicht. Wie erwähnt: Ziel ist natürlich, dass wir hier irgendwann von allen Gemeinden eine Rückmeldung erhalten. Vielleicht können wir ja bald auch gut genug Italienisch und Französisch, das würde helfen für die «illuminations de Noël» aus den anderen Sprachgebieten.





Ausgewählte Beleuchtungen

Blicken wir also zunächst in die Deutschschweiz: Rüeggisberg BE verzichtet auf eine Weihnachtsbeleuchtung. Neben den Investitionskosten spielt da auch die Lage im Naturpark Gantrisch eine Rolle. Dieser trägt das Label «International Dark Sky Park» – dem will man gerecht werden.

Auch Avers GR – zu dem mit Juf das höchste ganzjährig bewohnte Dorf Europas gehört – bringt ein ähnliches Argument: «Da wir durch unsere Höhenlage schon zu Lebzeiten näher beim Himmel sind als andere, haben wir lediglich eine inoffizielle und kostenlose Glitzerbeleuchtung, welche allerdings nur in klaren Nächten eingeschaltet wird …»

Volketswil hat seine Weihnachtsbeleuchtung ausgebaut. Bild: Gemeinde Volketswil

Es ist jedoch nicht so, dass offizielle Weihnachtsbeleuchtungen aus der Zeit gefallen sind und einfach die alten immer wieder aufgehängt werden. Verschiedene Gemeinden haben sich in den letzten Jahren eine neue beschafft – 16 hängen ihre neue Beleuchtung in dieser Saison ersmtals auf. In Nebikon LU wird seit diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung eingesetzt und soll ausgebaut werden. Auch Volketswil ZH erweiterte seine Weihnachtsbeleuchtung auf neue Ortsteile und erhielt viele positive Rückmeldungen.

Noch nicht so weit ist man in Freimettigen BE. Dort wird aber vielleicht ab 2026 eine Occassion-Beleuchtung installiert und in Boniswil AG gab die alte Beleuchtung vor zwei Jahren ihren Geist auf. Wie es weiter geht, wird ab 2026 verhandelt.

Diese Sterne leuchten seit diesem Jahr in Nebikon. Bild: Gemeinde Nebikon

Derweil kann in Kriens LU jeder und jede mit einer Aktie oder einem «Lichterbatzen» die Weihnachtsbeleuchtung unterstützen. Und in Disentis GR entschied man sich bewusst für ein neues Konzept. Es soll nicht mehr eine Weihnachtsbeleuchtung, sondern eine Winterbeleuchtung sein. Dazu gehört auch eine alte Gondel mitten im Dorf, die man für ein Fondue-Essen mieten kann.

In Bichelsee-Balterswil TG muss die alte Beleuchtung bald ersetzt werden. Die Bevölkerung kann hier über die neue Variante abstimmen. Schübelbach SZ, eine Gemeinde, die aus mehreren Dörfern besteht, hat in seinen drei Ortsteilen (Schübelbach, Buttikon, Teile von Siebnen) auch drei verschiedene Weihnachtsbeleuchtungen:

Die Weihnachtsbeleuchtung im Schübelbacher Teil von Siebnen ... Bild: Gemeine Schübelbach

... im Dorf Schübelbach und ... Bild: Gemeine Schübelbach

... im Dorf Buttikon, das ebenfalls zu Schübelbach gehört. Bild: Gemeine Schübelbach

Eine sehr schöne Tradition wird in Therwil BL gelebt. Hier verteilt der Gewerbeverein Tannenbäume an das interessierte Gewerbe. Diese schmücken und beleuchten die Bäume individuell und stellen sie vor ihren Geschäften auf die Strasse.

Die Christbäume in Therwil. Bild: Verein Gewerbe Therwil

Bereits mehrfach in die Medien schaffte es die Weihnachtsbeleuchtung von Berikon AG. Diese benötigt nämlich keinen zusätzlichen Strom. In der Aargauer Gemeinde werden 70 Lampions über die bestehenden Strassenlaternen gehängt und sorgen so für weihnachtliche Stimmung:

Eine der Laternen in Berikon. Bild: Gemeinde Berikon

Zum Abschluss noch die Weihnachtsbeleuchtung von La Punt Chamues-ch GR im Engadin, einfach weil sie schön ist. Hier wird die Brücke über den Inn eindrücklich beleuchtet:

Bild: Engadin Tourismus AG