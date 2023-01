Mit seiner Firma «Hermitage Capital Management» war Browder zwischen 1995 und 2006 einer der grössten ausländischen Investoren in Russland. Dadurch verdiente der US-Amerikaner ein Vermögen. The Guardian schätzte, dass Browder im Jahr 2006 zwischen 125 und 150 Millionen Pfund mit seinen Geschäften einnahm.

Der US-Amerikaner gilt als einer der mächtigsten Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin. So gilt Browder als Vater des sogenannten «Magnitsky Act», der 2012 von Barack Obama in Kraft gesetzt wurde. Dieser erlaubt es den USA, ausländische Regierungsvertreter zu sanktionieren, die als Menschenrechtsverletzer gelten.

27 Jahre lang besuchte Bill Browder das WEF in Davos. Doch dieses Jahr ist der bekannte Anti-Putin-Aktivist nicht offiziell dabei. «Die Organisatoren haben den Ticketpreis für mich verdreifacht», sagt Browder gegenüber watson. «Jetzt müsste ich 250'000 US-Dollar bezahlen, um teilzunehmen. Das ist eine absurde Gebühr für einen Menschenrechtsaktivisten. Das will ich nicht bezahlen.»

Roman S. blockierte 2021 eine Zürcher Strasse zusammen mit Extinction Rebellion. Er wurde wie andere wegen Nötigung angeklagt. Protokoll einer Gerichtsverhandlung zur Klimakrise.

«Sind sie vorbestraft?», fragt der Richter am Bezirksgericht Zürich. Nein, sagt Roman S. 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, mit der Familie lebend, hat Philosophie studiert in Zürich und an der Sorbonne in Paris, besitzt ein Einfamilienhaus.