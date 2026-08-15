Nur die Fussballfelder sind in Yverdon-les-Bains noch grün. Ein Anblick, der uns jetzt noch länger erhalten bleibt. Bild: KEYSTONE

Kein richtiger Wetterumschwung: Grossflächiger Regen lässt jetzt doch auf sich warten

Lange sah es danach aus, als fiele in den nächsten Tagen der langersehnte Landregen. Doch einmal mehr haben sich die Prognosen wieder geändert – nur die Hitze lässt tatsächlich (etwas) nach.

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Bereits vor zwei Tagen schrieb der Wetterdienst Meteonews, die Wettermodelle stiegen bezüglich eines Wetterumschwungs «eher wieder auf die Bremse». Nun ist klar: Der lang ersehnte Regen wird noch immer nicht fallen.

Zwar nähern sich der Schweiz am Sonntag und am Montag tatsächlich Tiefdruckgebiete. Wie SRF Meteo schreibt, bringen diese hierzulande jedoch «vor allem in den Alpen und teilweise über dem Jura ab und zu Regengüsse und Gewitter». Allerdings prognostizieren die neusten Wettermodelle demnach im Flachland kaum Regen, sprich: nur vereinzelt.

Kein flächendeckender Landregen

Ein Grossteil der kommenden Niederschläge fällt damit erneut lediglich in Form von Gewittern. Dabei könne es teilweise sogar zu sehr viel Niederschlag in kurzer Zeit kommen – was jedoch den trockenen Böden nur bedingt Abhilfe schafft. Diese könnten dabei nur einen Teil des Wassers aufnehmen, der andere Teil fliesse ab, wie SRF Meteo berichtet.

Auch laut Prognosen von Meteoschweiz kommt es sowohl am Sonntag als auch am Montag im Flachland nur vereinzelt zu Schauern, dies insbesondere am Vormittag. Am Nachmittag sind dann jeweils kräftige Gewitter möglich, jedoch nur sehr lokal. Bereits am Montagnachmittag lässt die Niederschlagswahrscheinlichkeit aber wieder deutlich nach. Am Dienstag sieht es schliesslich schon wieder nach viel Sonnenschein aus, dies bei Höchsttemperaturen von etwa 28 Grad.

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Weniger heiss als bisher

Einzig temperaturmässig kann also von einem leichten Wetterumschwung gesprochen werden: Am Sonntag sollen es laut Meteoschweiz 29 Grad werden, allerdings mit mehr Feuchtigkeit, weshalb es eine «richtige Abkühlung dennoch nicht» gibt, wie SRF Meteo berichtet. Am Montag geht es mit Höchsttemperaturen von um die 25 Grad dafür noch etwas kühler.

Der weitere Verlauf der Woche ist indes durch grosse Unsicherheiten geprägt. Laut Meteoschweiz wird es wahrscheinlich recht oder teilweise sonnig, bei Höchsttemperaturen von zwischen 25 und 27 Grad. SRF Meteo hingegen geht erneut von Temperaturen um die 30 Grad zur Wochenmitte aus. (lak)