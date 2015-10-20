wechselnd bewölkt12°
Der mutmassliche Mietwucherer von der Langstrasse wohnt in einer Villa

Der Immobilien-lnvestor P.S. aus Küsnacht (ZH) sitzt wegen Verdachts auf Mietwucher in Untersuchungshaft. S.s heute von der Polizei durchsuchten Häuser im Langstrassen-Viertel haben schon verschiedentlich zu Schlagzeilen geführt.
20.10.2015, 10:4530.09.2025, 11:04

Grossaktion gegen Mietwucher: Polizei durchsucht in der Zürcher Innenstadt drei Mehrfamilienhäuser – Eigentümer verhaftet

Das Vorgehen ist ungewöhlich: Zürcher Kantons- und Stadtpolizisten nehmen einen Hauseigentümer an der Neufrankengasse im Zürcher Langstrassenviertel und dessen Personal fest, weil die Zustände in Miethäusern in keinster Weise den verlangten Mieten entsprechen.

Immobilien-lnvestor P.S.
Immobilien-lnvestor P.S.bild: beobachter.ch

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Geschichte, die seit längerem köchelt. Beim aktuellen Besitzer der betroffenen Liegenschaften handelt es sich laut Auskunft des Grundbuchamtes um den Küsnachter Immobilien-Investor P.S. Der Hauseigentümer ist gemäss Medienmitteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen worden.

Bereits Anfangs 2014 geriet S. in die Schlagzeilen, weil der «Beobachter» und der «Tages-Anzeiger» die Zustände in den Häusern thematisierten und S. vorwarfen, Sozialhilfebezüger in viel zu kleinen Wohnungen unterzubringen und dafür die von der Sozialhilfe festgelegten Höchstmietzinse zu verlangen.

S. wies die Vorwürfe, wonach er in dem vernachlässigten Haus Sozialhilfebezüger übervorteile und eine halboffene Drogenszene dulde, zurück und sagte: «Ich verlange in den Häusern zwar vergleichsweise tiefe Mieten, aber sie sind höher als die 1100 Franken, die das Sozialamt für einen Einpersonen-Haushalt höchstens zahlt.»

S. selbst wohnt in Küsnacht (ZH) standesgemäss in einer Villa.

Dass die Immobilien im Zürcher Langstrassen-Viertel gross rentierten, stellte S. in Abrede. Er hoffe auf die Aufwertung des Langstrassen-Viertels. «Zum jetzigen Zeitpunkt mache ich kein grosses Geschäft», sagte S.

Es gilt im aktuellen Strafverfahren die Unschuldsvermutung. (thi/wst)

avatar
stadtzuercher
20.10.2015 11:08registriert Dezember 2014
ist der peter s. derjenige, der früher mit svp-nationalrat thomas matter zusammen firmen in der finanzbranche betrieb und besass?
00
avatar
LeWelsch
20.10.2015 10:52registriert Oktober 2015
Unglaublich! Dieser Immobilien-Hai macht sich auf Kosten von den ärmsten unserer Gesellschaft ein Leben in Luxus. Finde es gut, dass es diesen Abzockern wie Ihm, Sepp Blatter und den VW Managern endlich an den Kragen geht! Es heisst doch immer: Ehrlichkeit währt am längsten!!
00
avatar
alessandro
20.10.2015 11:32registriert März 2014
aber liebe wähler, es ist nicht die svp welche sich für die untersten und schwächsten, resp gegen die unterdrückenden einsetzt.
00
9
