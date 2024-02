Gut ausgebildete Migranten finden keinen Job in der Schweiz, obwohl es an Fachkräften mangelt

Mehr «Schweiz»

Das Hilfswerk der evangelischen Kirche HEKS hat im Internet eine Stellenvermittlung lanciert: Gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten – beispielsweise aus dem Thurgau – werden dort mit Foto und Begleittext präsentiert. Eine richtige Stellenbörse will das HEKS aber nicht anbieten.

Beispielsweise Eyader Addis, Herkunft Äthiopien, Wohnkanton Thurgau. Er hat in Ägypten ein Bachelor-Studium in englischer und amharischer Literatur abgeschlossen und verfügt über eine journalistische Ausbildung. Eyader Addis war als Journalist, Reporter, Redaktionsleiter und Nachrichtensprecher für Radio und TV tätig. Seine bisherigen Jobs in der Schweiz? Diverse freiwillige Tätigkeiten in Alterszentren.

Eyader Addis würde zwar gerne wieder als Journalist oder Fotograf arbeiten, wie es zu seinem Porträt heisst Er ist allerdings auch auf der Suche nach Alternativen und hat einen Pflegekurs absolviert. «Ich könnte mir auch eine Tätigkeit im Pflegebereich vorstellen», formuliert er seinen Berufswunsch.

IT-Technikerin, Physiker, Bauingenieur

Die Angaben über Eyader Addis sind auf der vom HEKS lancierten Internetseite www.sie-sind-die-antwort.ch aufgeschaltet. Dort lassen sich rund 60 Porträts von Migrantinnen und Migranten abrufen. Sie alle fanden in der Schweiz bisher keine Stellen, die ihren Qualifikationen entsprechen.

Das Angebot an Migrantinnen und Migranten mit guten Qualifikationen wäre gross, dies illustriert die Aktion des HEKS. Auf der Website aufgeführt ist etwa die System- und Softwaretechnikerin Rand Khalif, der Physiker Muhammad Sana Ullah, der Polymechaniker Rahmattollah Shafaii, der Bauingenieur Kelvin Valoy oder der Motorenmechaniker Semere Tekle.

Asylsuchende zeigen, was sie an der Schweiz besonders schätzen 1 / 12 Asylsuchende zeigen, was sie an der Schweiz besonders schätzen Ein Leben ohne Gewalt: «Ich geniesse in der Schweiz die Freiheit, etwas, was ich nie gekannt habe in meinem Heimatland Irak. Die Frauen dürfen, ohne Angst zu haben, ihre Meinung sagen. Zusätzlich gefällt mir die wunderschöne Natur. Aber das Wichtigste ist, ein Leben ohne Gewalt leben zu dürfen. Das bedeutet für mich Glück.» (Saadi, Irak)

Keine Konkurrenz zu Job-Portalen

Das Angebot des HEKS will aber weder eine umfassende Auflistung anbieten, noch zu einer Konkurrenz zu bestehenden Job-Portalen werden. Aufgeschaltet seien Beispiele, die zur Sensibilisierung beitragen sollen, erklärt HEKS-Sprecher Dieter Wüthrich gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Die Stichworte zur Kampagne sind Fachkräftemangel und Integration in den Arbeitsmarkt.

Die vorgestellten Porträts seien alle echt, stellt er klar. Auf der Website wird jeweils eine Kurzbiografie mit den wichtigsten Angaben veröffentlicht, etwa den Deutschkenntnissen. Interessierte Unternehmen können über ein Online-Formular einen vollständigen Lebenslauf anfordern.

Berufsdiplome einordnen

Die Diskrepanz zwischen dem ungenutzten Potenzial gut ausgebildeter Migrantinnen und und Migranten einerseits und den Firmen, die sich über den Fachkräftemangel beklagen, beschäftigt die Politik schon länger. Das zeigen diverse Vorstösse aus kantonalen Parlamenten oder aus dem National- und Ständerat.

Die geplanten Massnahmen konzentrieren sich aber bisher vor allem auf die Berufsbildung. So sollen etwa Einarbeitszeiten mit tieferen Löhnen als vorgesehen oder verkürzte Lehren ermöglicht werden. Was ist aber mit Migrantinnen und Migranten, die in ihren Herkunftsländern bereits eine gute Ausbildungen genossen haben?

Politische Vorstösse

Das HEKS unterstütze einen politischen Vorstoss, der sich für die Schaffung eines Kompetenzzentrums einsetze, das den Stellenwert von ausländischen Berufsdiplomen einordne, erklärte Wüthrich. Unternehmen sollen sich dort informieren können, was beispielsweise eine Ingenieurausbildung im Irak im Vergleich zu ihrem Schweizer Pendant wert ist. (sda/whr)