Scroll dich durch deinen Alltag: So viel CO₂verbrauchst du an einem Tag

Zu viel CO₂: Das Heizen mit fossilen Brennstoffen wirkt sich stark auf unser Klima aus. Bild: KEYSTONE

Scroll dich durch deinen Alltag: So viel CO₂ verbrauchst du an einem Tag

Bis 2050 soll der CO₂-Ausstoss massiv reduziert werden und die Schweiz klimaneutral sein. Das erfordert von allen Bemühungen – Tag für Tag. Doch wie stark belastet unser Alltag das Klima wirklich? Eine kleine Reise vom Morgenkaffee bis zum Wäschewaschen.

Wir sind CO₂-Schleudern. 2022 erreichten wir, wieder einmal, einen neuen Höchstwert. Die CO₂-Emissionen stiegen um 321 Millionen Tonnen CO₂, fast ein Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind aber auch Gewohnheitstiere. Unser Alltag und der damit verbundene CO₂ Ausstoss verläuft grösstenteils gleich. Doch wie viel CO₂ stossen wir dabei eigentlich aus? Und wo haben wir das grösste Potenzial, unseren ökologischen Fussabdruck zu verbessern?

Wo wir am meisten CO₂ ausstossen

Der persönliche CO₂-Ausstoss wird in der Regel in Kategorien eingeteilt. Daraus können wir eine grobe Aufteilung unserer Emissionen errechnen. Die Daten stammen von myclimate, basierend auf einem Bericht des Bundesamts für Umwelt.

So weit die Kategorien. Wie aber sieht es konkret aus? Wo stossen wir CO₂ aus, wenn wir am Morgen aus dem Bett fallen und erst mal für Helligkeit – in der Wohnung und im Kopf – sorgen müssen?

Starten wir unseren Tag und schauen etwas genauer, wo wir CO₂ ausstossen – und wie viel. Zur Veranschaulichung sind die einzelnen Tätigkeiten in die obigen Kategorien eingeteilt. Der CO₂-Rechner zeigt dir zudem, wie viel wir schon verbraucht haben.

Wo wir im Alltag CO₂ ausstossen

7:00 Uhr - Strom Guten Morgen Wir starten den Tag und sorgen als Erstes für etwas Licht im Dunkeln. Durchschnittlich brennt das Licht rund 4 Stunden, was einen CO₂-Ausstoss von 30g ergibt. 30g CO2 Durchschnitt 30g CO2 Durchschnittlich brennt das Licht rund 4 Stunden, was einen ungefähren CO₂-Ausstoss von 30g ergibt. 7:15 Uhr - Ernährung Kaffee & Tee Wir sind noch nicht ganz Wach. Hier die Rechnung für eine Tasse Kaffee oder Tee. 50g CO2 40g CO2 Durchschnitt 45g CO2 Kaffee- und Teekonsum sind in der Schweiz ungefähr gleichauf. Daher verwenden wir für den Durchschnitt den Mittelwert. 7:30 Uhr - Ernährung Frühstück Eine kleine Stärkung für den Morgen. Ein durchschnittliches Frühstück beinhaltet 300 Kalorien und gleichviel Gramm CO₂ 300g CO2 Durchschnitt 300g CO2 Kaffee- und Teekonsum sind in der Schweiz ungefähr gleichauf. Daher verwenden wir für den Durchschnitt den Mittelwert. 8:00 Uhr - Wohnen Duschen Zeit für die Dusche. 10 Minuten benötigt rund 120 Liter Wasser und warm Duschen verbraucht einiges mehr Energie. 2000g CO2 180g CO2 Durchschnitt 1800g CO2 10 Minuten duschen benötigt rund 120 Liter Wasser. Bei warmen Duschen kommt ein grosser Teil des CO₂ durch den Stromverbrauch des Boilers. 8:30 Uhr - Mobilität Pendeln Wir machen uns auf den Weg zur Arbeit. 2758g CO2 518g CO2 0g CO2 Durchschnitt 1600g CO2 Der durchschnittliche Arbeitsweg in der Schweiz beträgt 14km. Um den CO₂-Durchschnitt zu berechnen, teilen wir die obigen Beispiele auf die Anteile Auto (53%), ÖV (27%) und zu Fuss oder mit dem Velo (18%) auf. 9:00 Uhr - Konsum Arbeit Wir sind im Büro angekommen und setzen uns an den Computer. Wir rechnen mit acht Stunden Nutzung (Computer und Handy). Wie viel deine Google Suche verbraucht, siehst du ebenfalls. 2410g CO2 1560g CO2 0.2g CO2 pro Google Suche Durchschnitt 2000g CO2 Wir rechnen grob mit acht Stunden Nutzung und zu 80% Laptop und 20% Handy. Wie viel deine Google Suche verbraucht, siehst du ebenfalls. 12:00 Uhr - Ernährung Mittagessen Langsam aber sicher kommt der Hunger auf. 3600g CO2 1900g CO2 1450g CO2 Durchschnitt 2900g CO2 Durchschnittliche Mahlzeiten aufgeteilt auf die Anteile Omnivoren (94.4%), Vegetarier:innen (5%) und Veganer:innen (0.6%) 12:45 Uhr - Ernährung Kaffe & Tee Jetzt brauchen wir dringend einen Koffeinschub für den Nachmittag. Hier die Rechnung für die zweite Tasse Kaffee oder Tee. 50g CO2 40g CO2 Durchschnitt 45g CO2 Kaffee- und Teekonsum sind in der Schweiz ungefähr gleichauf. Daher verwenden wir für den Durchschnitt den Mittelwert. 17:30 Uhr - Mobilität Pendeln Zeit, nach Hause zu gehen. 2758g CO2 518g CO2 0g CO2 Durchschnitt 1600g CO2 Der durchschnittliche Arbeitsweg in der Schweiz beträgt 14km. Um den CO₂-Durchschnitt zu berechnen, teilen wir die obigen Beispiele auf die Anteile Auto (53%), ÖV (27%) und zu Fuss oder mit dem Velo (18%) auf. 18:30 Uhr - Ernährung Feierabendbier Die Arbeit ist getan, wir gönnen uns ein Bierchen. Hier die Rechnung für eine kleine Flasche Bier. 250g CO2 Durchschnitt 250g CO2 Eine Stange Bier pro Tag ist der Durchschnitt von Schweizer Frauen. 19:00 Uhr - Wohnen Wäsche Noch kurz einen Waschgang starten. Hier verbrauchen wir weiter ordentlich CO₂. 700g CO2 pro Wäsche 2'400g CO2 pro Wäsche Durchschnitt 1550g CO2 Der grosse Stromfresser ist allerdings der Tumbler! Für unsere Rechnung nehmen wir den Durchschnitt von 2,6 Waschgängen pro Woche und brechen diesen auf einen Tag herunter. 19:15 Uhr - Ernährung Nachtessen Unsere letzte Mahlzeit – für heute. 3600g CO2 1900g CO2 1450g CO2 Durchschnitt 2900g CO2 Durchschnittliche Mahlzeiten aufgeteilt auf die Anteile Omnivoren (94.4%), Vegetarier:innen (5%) und Veganer:innen (0.6%) 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 CO2 Zähler in kg CO2

Der Tag ist vorbei. Im Durchschnitt landen wir, nur rein durch die hier visualisierten Tagesaktivitäten, bei rund 15 Kilogramm CO₂ pro Kopf. Klingt einigermassen vernünftig, doch sind wir bereits nahe am internationalen Tagesdurchschnitt von 16 Kilogramm laut BAFU. Die obige Rechnung ist konservativ und behandelt nur das «Notwendigste». Es fehlen natürlich noch einige signifikante Faktoren spezifisch – das Reisen und der Konsum.

Heizen, Reisen und Einkaufen

Ein signifikanter Teil unserer individuellen Treibhausgasemissionen kommt von Konsumgütern, dem Reisen im Sommer und der Heizung im Winter. In diesem Teil unserer CO₂-Wanderung befassen wir uns mit dem ganzen «Rest», den man gerne vergisst.

Stand Rund 15kg CO₂ haben wir bisher verbraucht. Doch nicht jeder Tag verläuft gleich. Wir backen von Zeit zu Zeit, brauchen die Heizung oder gönnen uns Ferien. Das schlägt nicht jeden Tag zu Buche, aber aufs Jahr macht es einen grossen Teil unseres CO₂-Ausstosses aus. 15'050g CO2 Strom Beim Strom kommt zum Durchschnitt noch ein wenig CO₂ dazu. Der Ausstoss stammt primär von Haushaltsgeräten. Nach dem BAFU liegt eine Kilowattstunde bei 128g CO₂. 1 Stunde 140g CO2 1 Stunde 89g CO2 Restbetrag 517g CO2 Laut BAFU liegt eine Kilowattstunde bei 128g CO₂. Wohnen Wohnen, vor allem heizen, ist enorm Klima belastend. Hier einige Beispiele für verschiedene Heizungsarten. Öl 4680kg CO2 Gas 3650kg CO2 Holzpellets 710kg CO2 Wärmepumpe 490kg CO2 Restbetrag 2403g CO2 Gerechnet sind die Durchschnitte auf ein Jahr pro durchschnittlichem Haushalt. Ernährung Über den ganzen Tag haben wir unseren Ausstoss für Essen und Trinken fast abgedeckt. Hier noch einige weitere Snacks, die dazukommen. 2'095g CO2 / 75g 180g CO2 pro Stück 1'800g CO2 / 75g 70g CO2 pro Stück 35g CO2 pro Stück 520g CO2 mit Kuhmilch Restbetrag 385g CO2 Diese Zahlen sind grobe Richtwerte. Der CO₂-Ausstoss für Nahrungsmittel ist stark von deren Herkunft und der Jahreszeit abhängig. Mobilität Pro Tag reisen Schweizer:innen im Schnitt 30 Kilometer. Zürich - Los Angeles 1600kg CO2 Zürich - Berlin 167kg CO2 Zürich - Lugano 52kg CO2 Restbetrag 2827g CO2 Bis jetzt haben wir unsere Rechnung auf den Arbeitsweg beschränkt. Dazu kommen noch unsere Freizeitaktivitäten und Ferienreisen. Konsum Der allgemeine Konsum bildet den grössten Teil unserer persönlichen Klimabelastung. Hier einige Beispiele zum CO₂-Ausstoss bei der Herstellung von Konsumgütern. Baumwolle 8.4kg CO2 394kg CO2 72kg CO2 Restbetrag 6493g CO2 Die Herstellungskosten für elektronische Geräte sind enorm hoch, doch können wir mit einer Nutzung von mindestens zwei Jahren rechnen. Das T-Shirt ist nach dem notwendigen Material für die Herstellung gerechnet. Infrastruktur Als letzten Punkt rechnen wir die Infrastruktur noch dazu. Dies beinhaltet zum Beispiel die Strassenbeleuchtung, die Abfallentsorgung und Strassenreparaturen. 380g CO2 16g CO2 Restbetrag 2192g CO2 Die Zahlen sind pro Tag und Person gerechnet, sofern diese bekannt sind. Jährlich werden ca. 400 Millionen kWh Strom für die Strassenbeleuchtung verbraucht und der Abfall-Sektor stösst rund 1,2 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr aus. 0 5 10 15 20 25 30 CO2 Zähler in kg CO2

Hier stehen wir nun, aber was bedeutet das spezifisch für mich? Die Schweiz liegt mit rund 29,6 kg CO₂ weit über dem internationalen Tagesdurchschnitt von 16 kg und noch weiter über der planetaren Belastbarkeitsgrenze von 1,6 kg. 1900 lag der pro-Kopf-Ausstoss der Schweiz noch bei 3,6 kg CO₂. Dieser Schnitt hat sich bis heute fast verzehnfacht.

Die Erfindung des CO₂-Fussabdrucks BP (British Petroleum), das weltweit zweitgrösste private Öl-Unternehmen, enthüllte Anfang der 2000er den «Carbon-Footprint», den CO₂-Fussabdruck, und nur kurz darauf, im Jahr 2004, erschien der erste Fussabdruck-Rechner. Konzeptioniert wurde die persönliche Klimaverantwortung von der Londoner Marketingfirma Ogilvy & Mather – im Auftrag von BP. Das Argument: Wir sind alle persönlich verantwortlich für den Klimawandel. Damit schaffte es die Marketing-Kampagne, die Verantwortung weg vom Öl-Giganten und allen persönlich in die Schuhe zu schieben.

Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral sein. Bis dahin ist der Weg aber noch lang. Mit der Annahme des Klimaschutz-Gesetzes am 18. Juni haben wir dieses Ziel schon mal demokratisch verankert, aber die Schweiz hinkt im internationalen Vergleich anderen europäischen Ländern hinterher. Nach dem Climate Change Performance Index, kurz CCPI, unternimmt die Schweiz nur knapp 60 Prozent der nötigen Massnahmen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.