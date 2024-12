Die Podcasterinnen von Zivadiliring: Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring. Bild: Mirjam Kluka

Zivadiliring tritt als erster Schweizer Podcast im Hallenstadion auf

Die Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring wollen als erster Schweizer Podcast das Zürcher Hallenstadion füllen.

Mehr «Schweiz»

Beim Vorverkauf der diesjährigen «Zivadiliring»-Show im Zürcher Volkshaus legten 80'000 Klicks in fünf Minuten das interne Ticketing-System des Zürcher Kaufleuten lahm.

Sowas habe Marc Brechtbühl, Geschäftsleiter des Kaufleuten, in seiner 32-jährigen Tätigkeit im Kultur-Business noch nie erlebt. «Für die zwei Zusatzshows 2024 haben wir unsere Website ausgebaut. Und es war für uns klar: Für 2025 möchten wir mit Zivadiliring einen Mega-Event in Angriff nehmen.»

Am 26. Oktober 2025 wird Zivadiliring nun als erster Schweizer Podcast im Hallenstadion auftreten. Für die drei Podcasterinnen Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic ist das eine Premiere. Noch nie sind die drei Frauen vor so vielen Menschen aufgetreten. «Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort Schnappatmung und werde hibbelig», sagt Moderatorin Gülsha Adilji. «Alleine die Vorstellung, in so einer riesigen Halle aufzutreten, macht mir schwitzige Hände.»

Für Maja Zivadinovic geht mit dem Event im Hallenstadion ein Traum in Erfüllung: «Dass wir im Hallenstadion auftreten, bedeutet mir die Welt. Wie oft war ich da an Konzerten und überlegte mir, wie krass das sein muss, wenn man da oben steht und so viele Menschen kommen, um einen zu sehen. Und jetzt sind wir diese drei, für die man kommt.»

Und auch die dritte im Bunde freut sich. Autorin Yvonne Eisenring denkt vor allem an die Fans: «Die vielen Nachrichten und die persönlichen Begegnungen zeigen uns: Wir haben die allerbeste Community! Und dass nun so viele von ihnen zusammenkommen können, freut mich riesig.»

Die Show im Hallenstadion ist der einzige Live-Auftritt von «Zivadiliring» im 2025. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. Dezember 2024 um 10 Uhr, via www.kaufleuten.ch.

(sel)