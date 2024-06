Beliebter Podcast bringt Website down: Zivadiliring.

Zivadiliring: Kaufleuten-Website lahmgelegt, weil der SRF-Podcast so beliebt ist



Die Podcasterinnen von Zivadiliring, Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic, sind am 28. Dezember im Zürcher Volkshaus. Der Vorverkauf überlastete aber die Website.



Mehr «Leben»

Zivadiliring ist der sechstbeliebteste Podcast der Schweiz laut Apple. Im SRF-Format unterhält sich Autorin Yvonne Eisenring alle zwei Wochen mit der Moderatorin Gülsha Adilji und der Journalistin Maja Zivadinovic.



«Absolut keine Tabus», heisst das Motto des Podcasts, indem oft über Ernstes, Heiteres aber auch Banales gesprochen wird. «Was wir besprechen, hängt stark davon ab, was gerade in unserem Leben passiert, was uns nachts wachhält», sagte Eisenring einmal. So heissen die rund 45-Minuten langen Folgen etwa: «Mein Schatz, mein Babe und ich» oder «Mein Kind hat eine Behinderung».



Nun sollte am 28. Dezember 2024 wieder eine Veranstaltung mit den Podcasterinnen in Zürich stattfinden, wozu heute der Vorverkauf startete – bei dem die Veranstalter überrannt wurden.



In einer Minute ausverkauft

Auf der Website des Zürcher Kaufleuten waren ab Dienstag die Tickets für den Event erhältlich. Doch die Seite brach sofort zusammen.

Auf Anfrage von watson bestätigt das Kaufleuten: «Der Ansturm war so gross, dass die Website innerhalb von einer Minute zusammengebrochen ist.» Gewisse Podcast-Fans hätten aber mehr Glück gehabt als andere: «Bei einigen wenigen funktionierte der Zugriff, weshalb die Veranstaltung mit rund 1000 Tickets bereits ausverkauft ist.»



Gegenüber watson freut sich Yvonne Eisenring über den Andrang auf den Event. «Ich finde es völlig verrückt. Wir suchen nun intensiv nach einem Datum für eine weitere Show.» (kma)