«Im Stich gelassen»: Bill Kaulitz hat sich womöglich von Marc Eggers getrennt

Kürzlich ist Bill Kaulitz seinem Freund Marc Eggers auf Instagram entfolgt. Dies ist heutzutage meistens ein sicheres Zeichen für die Trennung. Jetzt sprach Bill Kaulitz mit seinem Bruder in ihrem gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» vom 4. Dezember über Enttäuschungen im Berufs- und Privatleben. Meint er damit seinen Freund Marc Eggers?

Bills Liebe zu Marc Eggers wurde schon nach der Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» vermutet. Auf dem Oktoberfest 2024 zeigten sie sich dann öffentlich zusammen.

Die Liebesgeschichte scheint aber nun plötzlich aus zu sein. In dem Podcast mit seinem Bruder spricht Bill darüber, nicht in der Position zu sein, Beziehungsratschläge zu geben. Dass die Fernbeziehung mit Marc Eggers nicht leicht ist, ist wahrscheinlich verständlich. Sie leben auf zwei verschiedenen Kontinenten. Doch im Podcast redet Bill davon, es gebe Menschen in seinem Leben, die ihn «im Stich lassen».

Zum Thema Enttäuschungen im Privatleben erzählt er: «Apropos im Regen stehen lassen. (...). In dem Moment dachte ich: Wie krass Leute einfach drauf sind. Ich hatte das diese Woche auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, dass Leute wirklich so wenig Empathie haben oder emotionale Bindung oder einen moralischen Kompass. Wo Leute wirklich einfach sagen: ‹Weisst du was, das ist mir egal oder ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir.› Ich sage 20-mal: Bitte sei dann da, ich muss mich auf dich verlassen. Und die schlafen weiter, drehen den Wecker um und kommen nicht, lassen mich wirklich im Stich.»

Die Woche sei für ihn zudem auf allen Ebenen schwierig gewesen. Zum Thema Fernbeziehung sagt Bill: «Das Schlimmste ist wirklich bei einer Fernbeziehung und der grösste Fehler ist, nicht zu antworten oder dann sich Zeit zu lassen. Das kann man nicht, weil da schon zu viel Abstand ist. Ich höre jetzt auf mit den Tipps, ich bin nicht in der Position.»

Auch wenn Bill den Namen seines Freunds mit keinem Wort erwähnt, lassen seine Aussagen nichts Gutes in Bezug auf die Beziehung vermuten. (kek)