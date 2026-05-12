Kopf ausschalten – Fails schauen
Und das alles während der Arbeitszeit – oder auch nicht, wir wissen schliesslich nicht, was du im Leben so treibst.
Das war ein schrecklicher Einstiegstext.
Dann lieber schrecklich lustige Fails. Olé!
Diese Woche ist es regnerisch – Schirm nicht vergessen!
Ein kleiner Reminder, dass …
... wir nicht lachen. Wir lachen nie, es geht ihr gut.
Haltet den Dieb!!!
Na ja. Win für das Kind.
Passend dazu: Das Tattoo der Woche
Hätte ja sein können, dass da was rauskommt.
Dieser Welpe weiss, wie es geht: Erst kalkulieren, dann springen.
Oh.
Also gut, noch ein Versuch!
Der peinlichste Moment meines Lebens
Nicht sicher, ob wir die Geschichte hinter diesem Schild wissen wollen oder nicht.
In der Bibliothek nicht masturbieren
Hat heute zufälligerweise jemand von euch Geburtstags-Tag?
Alles Liebe von uns! <3
[Bildüberschrift hier]
Dein Text hier
Hab die Malarbeiten abgeschlossen, Boss!
Ist ja fast irgendwie dasselbe.
Stinkt beides, sagen Leute.
Alt, aber oh hoppla.
Hatten wir eigentlich schon Sport heute?
(Achtung, das könnte ein bisschen wehgetan haben.)
Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie hat ein lustiges Video daraus gemacht.
Temu-Photoshop-Fail der Woche:
In der Slideshow: Shein und Co. sind billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar
Unten geht's weiter ...
Schlagzeile der Woche:
Einem Bericht zufolge malen sich manche Kinder falsche Schnurrbärte ins Gesicht, um Online-Altersprüfungen zu umgehen
Nachzulesen hier [Independent, Englisch]
Ob die Firma «Penns Best» wusste, was sie da tat?
Hihi, … du weisst schon.
Aus der Sparte «Dinge, die den Monk in uns triggern»:
Hatten wir eigentlich schon Frühstück?
Dieses Eichhörnchen (auch) nicht.
Ein Familienfoto für die Ewigkeit:
Oh, wir hatten ja noch gar keinen Trick heute! 3... 2... 1...
Der am höchsten springende Golden Retriever im Club hat eben auch mal einen schlechten Tag.
Uuuuuund ...
... tschüss!
Eins zu null für den Rollator. 💪🏻
Bonus-Win
... für alle, die keine Flugangst haben:
Von Fails kriegt man nie genug, deshalb schauen wir jetzt noch zusammen im Archiv vorbei:
- Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
- Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
- Heisse Fails! Heisse, frische Fails!
- Du brauchst was zu lachen? Bitte, hier: 23 Fails für lustige Laune
- Hier gibt's die pure Fail-Gönnung. Hau rein!
- Etwas Ablenkung von der Arbeit gefällig? Gekauft!
- Und hier kommen: 25 Bilder und Gifs für königlichen Spass