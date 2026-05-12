bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Endlich Pause! Kopf ausschalten – lustige Fails schauen

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche
Yay, Fails!Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

Kopf ausschalten – Fails schauen

12.05.2026, 04:4112.05.2026, 04:41
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Und das alles während der Arbeitszeit – oder auch nicht, wir wissen schliesslich nicht, was du im Leben so treibst.

Das war ein schrecklicher Einstiegstext.

Dann lieber schrecklich lustige Fails. Olé!

Diese Woche ist es regnerisch – Schirm nicht vergessen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein kleiner Reminder, dass …

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... wir nicht lachen. Wir lachen nie, es geht ihr gut.

Haltet den Dieb!!!

Die lustigsten fails der Woche: Kind und Pizza
Bild: reddit

Na ja. Win für das Kind.

Passend dazu: Das Tattoo der Woche

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Hätte ja sein können, dass da was rauskommt.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Dieser Welpe weiss, wie es geht: Erst kalkulieren, dann springen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Oh.

Also gut, noch ein Versuch!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der peinlichste Moment meines Lebens

Nicht sicher, ob wir die Geschichte hinter diesem Schild wissen wollen oder nicht.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

In der Bibliothek nicht masturbieren

21 Schilder, die zu genial sind, um sie zu ignorieren

Hat heute zufälligerweise jemand von euch Geburtstags-Tag?

die lustigsten Fails der Woche: Geburtstag
Bild: reddit

Alles Liebe von uns! <3

[Bildüberschrift hier]

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Dein Text hier

Hab die Malarbeiten abgeschlossen, Boss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Ist ja fast irgendwie dasselbe.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Stinkt beides, sagen Leute.

Alt, aber oh hoppla.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

(Achtung, das könnte ein bisschen wehgetan haben.)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie hat ein lustiges Video daraus gemacht.

Temu-Photoshop-Fail der Woche:

Temu Photoshop Fail
Bild: reddit

In der Slideshow: Shein und Co. sind billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Unten geht's weiter ...

1 / 22
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Zur Story.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Einem Bericht zufolge malen sich manche Kinder falsche Schnurrbärte ins Gesicht, um Online-Altersprüfungen zu umgehen

Nachzulesen hier [Independent, Englisch]

Ob die Firma «Penns Best» wusste, was sie da tat?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Hihi, … du weisst schon.

Aus der Sparte «Dinge, die den Monk in uns triggern»:

Die lustigsten Fails der Woch
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woch
Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

I know when the bird seed goes from full to empty, a squirrel knocked it over recently. This fail was worth the waste of food.
by u/AmityvilleDoraTheExp in funny

Dieses Eichhörnchen (auch) nicht.

Ein Familienfoto für die Ewigkeit:

Die lustigsten Fails der Woche: Familienbild Fail
Bild: instagram

Oh, wir hatten ja noch gar keinen Trick heute! 3... 2... 1...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der am höchsten springende Golden Retriever im Club hat eben auch mal einen schlechten Tag.

Uuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Eins zu null für den Rollator. 💪🏻

Bonus-Win

... für alle, die keine Flugangst haben:

Smooth
by u/Responsible_Line_933 in nonononoyes
Der Spass geht in der Kommentarspalte munter weiter, postet, was das Zeug hält!

Von Fails kriegt man nie genug, deshalb schauen wir jetzt noch zusammen im Archiv vorbei:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
1 / 3
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025

Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

👉 Das Jahr 2025 geht als das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC ein. Insgesamt wurden 409'000 Übernachtungen registriert, davon 319'000 im Sommer und 90'000 im Winter – und das, obwohl sieben Hütten ganz oder teilweise geschlossen waren. Besonders stark entwickelte sich die Wintersaison mit einem Plus von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pussy Riot und Femen stürmen Biennale in Venedig und blockieren russischen Pavillon
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Wenn Kinderhasser Spielplätze bauen – in 19 traurigen und fiesen Exemplaren
Es ist wieder Spielplätze-Zeit! Hier ein paar … der hässlichsten.
Mit dem Frühling kommt wieder die Lust, etwas nach draussen zu gehen und sich zu beschäftigen. Kinder und andere Junggebliebene toben sich daher gerne auf einem Spielplatz aus.
Zur Story