Yay, Fails! Bild: instagram/reddit/watson

Fail-Dienstag

Kopf ausschalten – Fails schauen

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Und das alles während der Arbeitszeit – oder auch nicht, wir wissen schliesslich nicht, was du im Leben so treibst.

Das war ein schrecklicher Einstiegstext.

Dann lieber schrecklich lustige Fails. Olé!

Diese Woche ist es regnerisch – Schirm nicht vergessen!

Ein kleiner Reminder, dass …

... wir nicht lachen. Wir lachen nie, es geht ihr gut.

Haltet den Dieb!!!

Na ja. Win für das Kind.

Passend dazu: Das Tattoo der Woche

Hätte ja sein können, dass da was rauskommt.

Dieser Welpe weiss, wie es geht: Erst kalkulieren, dann springen.

Oh.

Also gut, noch ein Versuch!

Der peinlichste Moment meines Lebens

Nicht sicher, ob wir die Geschichte hinter diesem Schild wissen wollen oder nicht.

In der Bibliothek nicht masturbieren



Hat heute zufälligerweise jemand von euch Geburtstags-Tag?

Alles Liebe von uns! <3

[Bildüberschrift hier]

Bild: reddit

Dein Text hier

Hab die Malarbeiten abgeschlossen, Boss!

Ist ja fast irgendwie dasselbe.

Stinkt beides, sagen Leute.

Alt, aber oh hoppla.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

(Achtung, das könnte ein bisschen wehgetan haben.)

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie hat ein lustiges Video daraus gemacht.

Temu-Photoshop-Fail der Woche:

In der Slideshow: Shein und Co. sind billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Unten geht's weiter ...

1 / 22 Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar Zur Story. quelle: reddit

Schlagzeile der Woche:

Einem Bericht zufolge malen sich manche Kinder falsche Schnurrbärte ins Gesicht, um Online-Altersprüfungen zu umgehen

Nachzulesen hier [Independent, Englisch]

Ob die Firma «Penns Best» wusste, was sie da tat?

Hihi, … du weisst schon.

Aus der Sparte «Dinge, die den Monk in uns triggern»:

Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Dieses Eichhörnchen (auch) nicht.

Ein Familienfoto für die Ewigkeit:

Oh, wir hatten ja noch gar keinen Trick heute! 3... 2... 1...

Der am höchsten springende Golden Retriever im Club hat eben auch mal einen schlechten Tag.

Uuuuuund ...

... tschüss!

Eins zu null für den Rollator. 💪🏻

Bonus-Win

... für alle, die keine Flugangst haben:

Smooth

by u/Responsible_Line_933 in nonononoyes

Der Spass geht in der Kommentarspalte munter weiter, postet, was das Zeug hält!

Von Fails kriegt man nie genug, deshalb schauen wir jetzt noch zusammen im Archiv vorbei: