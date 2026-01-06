Und hier kommen: 25 lustige Bilder und Gifs für königlichen Spass

Yay, Fails! Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Und hier kommen: 25 Bilder und Gifs für königlichen Spass

👑👑👑

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Heute empfangen wir die Heiligen Drei Könige, hurra!

Weil Gold , Weihrauch und Myrrhe aber nicht mehr wahnsinnig zeitgemäss sind, bringen uns die drei königlichen Bros heuer Geschenke in Form von lustigen Fails.

In diesem Sinne ...

... aufgestiegen, und ab geht die Post!

Wenn du es tatsächlich auf Google Maps geschafft hast ...

Wir lachen nicht. Niemals nicht.

Hihi. Hihihihi.

Hatten wir eigentlich schon sowas wie Frühstück?

Er zumindest nicht.

Es gibt zwei Sorten von Menschen:

(Ich bin Sorte zwei.)

Das ist leider sehr lustig.

Ein weiteres Roboter-Highlight für 2025: Mann in humanoidem Motion-Capture-Anzug tritt sich selbst in die Eier

Einfach mal ein schönes Bad nehmen und entspannen.

BIS JEMAND WEINT!!!

:'-(

Erst Fail, dann Win. <3

Doggo-Bäder sind das Beste.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Super ausgeklügeltes Design, moll.

Ein fröhliches Jahr 20206, euch allen!

(Wieso lernt da nie jemand draus?)

¯\_(ツ)_/¯

Chillig.

Tea Time: Tee und Schlangen

Hab den Seitenspiegel geflickt, Schatz!

Und passend dazu eine Slideshow: Pimp my Car – für Heimwerker

Unten geht's weiter ...

1 / 39 Pimp my Car ... für Heimwerker 😂 Sonnendach? Pah, hab' ich auch. quelle: reddit / reddit

Lustig, weil wahr: Das sind wir alle nach den Festtagen.

Kundendienst in a nutshell:

Nicht sicher, ob Chillung oder Not.

(Ich kenne mich mit Katzen nicht so aus. Aber sie sieht aus, als ginge es ihr gut.)

Hier dafür ein Büsi-Win – Fail für den ursprünglichen Besitzer.

Die Frage ist bloss: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Das Tattoo der Woche beherbergt gleich mehrere Fails. Wer findet sie alle?

Hab noch einen Behinderten-Parkplatz hingemacht, Boss!

Passend dazu: diese Meisterleistung

Alt, aber: Hat keiner gesehen, keine Sorge.

Logik der Woche:

Uuuuuund ...

(So schön geputzte Fenster! 😍)

... tschüss!

Es geht Doggo gut, es geht Doggo gut. Man sieht es am Schluss.

Bonus-Win

Held des Alltags. Bagel, jemand?

Und nun deine königlichen Fails in die Kommentare? Das wäre eine wahre Freude!

Vorher schauen wir natürlich noch zusammen im Archiv vorbei: