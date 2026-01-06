Nebel-13°
Spass
Fail-Dienstag

Und hier kommen: 25 lustige Bilder und Gifs für königlichen Spass

Die lustigsten Fails der Woche sind da
Yay, Fails!Bild: reddit/instagram/watson
Und hier kommen: 25 Bilder und Gifs für königlichen Spass

👑👑👑
06.01.2026, 04:3506.01.2026, 04:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Heute empfangen wir die Heiligen Drei Könige, hurra!

Weil Gold, Weihrauch und Myrrhe aber nicht mehr wahnsinnig zeitgemäss sind, bringen uns die drei königlichen Bros heuer Geschenke in Form von lustigen Fails.

In diesem Sinne ...

... aufgestiegen, und ab geht die Post!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wenn du es tatsächlich auf Google Maps geschafft hast ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht. Niemals nicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hihi. Hihihihi.

Und du? Dabei?

Hatten wir eigentlich schon sowas wie Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Er zumindest nicht.

Es gibt zwei Sorten von Menschen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Ich bin Sorte zwei.)

Das ist leider sehr lustig.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein weiteres Roboter-Highlight für 2025: Mann in humanoidem Motion-Capture-Anzug tritt sich selbst in die Eier

Einfach mal ein schönes Bad nehmen und entspannen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

BIS JEMAND WEINT!!!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

:'-(

Erst Fail, dann Win. <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Doggo-Bäder sind das Beste.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Super ausgeklügeltes Design, moll.

Die lustigsten fails der Woche: Design Fail 2026
Bild: reddit

Ein fröhliches Jahr 20206, euch allen!

(Wieso lernt da nie jemand draus?)

2023 Fail
bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Diese 26 lustigen Design-Fails lenken von deinen eigenen Fehlern ab (juhu!)

Chillig.

Die lustigsten Fails der Woche: Tee und Schlangen
Bild: instagram

Tea Time: Tee und Schlangen

Hab den Seitenspiegel geflickt, Schatz!

Die lustigsten Fails der Woche: Autospiegel
Bild: instagram

Und passend dazu eine Slideshow: Pimp my Car – für Heimwerker

Unten geht's weiter ...

1 / 39
Pimp my Car ... für Heimwerker 😂
Sonnendach? Pah, hab' ich auch.
quelle: reddit / reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Lustig, weil wahr: Das sind wir alle nach den Festtagen.

Die lustigsten Fails der Woche: Fetter Pikachu
Bild: instagram

Kundendienst in a nutshell:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Nicht sicher, ob Chillung oder Not.

Die lustigsten Fails der Woche: Katze auf Baum
Bild: instagram

(Ich kenne mich mit Katzen nicht so aus. Aber sie sieht aus, als ginge es ihr gut.)

Die lustigsten Fails der Woche: Katze auf Baum
Bild: instagram

Hier dafür ein Büsi-Win – Fail für den ursprünglichen Besitzer.

Die lustigsten fails der Woche: Katze tatzt Pizza
Bild: instagram

Die Frage ist bloss: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Die lustigsten Fails der Woche: Auto und Zügeln bzw. Umzug
Bild: instagram

Das Tattoo der Woche beherbergt gleich mehrere Fails. Wer findet sie alle?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: facebook

Hab noch einen Behinderten-Parkplatz hingemacht, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Behindertenparkplatz
Bild: reddit

Passend dazu: diese Meisterleistung

Die lustigsten Fails der Woche: Behindertenparkplatz
Bild: reddit

Alt, aber: Hat keiner gesehen, keine Sorge.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Logik der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(So schön geputzte Fenster! 😍)

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht Doggo gut, es geht Doggo gut. Man sieht es am Schluss.

Bonus-Win

Held des Alltags. Bagel, jemand?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit
Und nun deine königlichen Fails in die Kommentare? Das wäre eine wahre Freude!

Vorher schauen wir natürlich noch zusammen im Archiv vorbei:

