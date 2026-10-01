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Die roten britischen Telefonkabinen – was du alles damit machen kannst

Rote Telefonkabinen zu kaufen – und was du alles damit anstellen kannst

Bild: instagram
Gewusst? Du kannst dir tatsächlich eine der kultigen britischen Telefonzellen kaufen und nach Hause liefern lassen. Und sie dann für jeden beliebigen Zweck nutzen – bloss nicht für ihren ursprünglichen.
01.10.2026, 04:5601.10.2026, 04:56
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Alle – absolut alle – kennen die kultigen roten britischen Telefonkabinen. Selbst ein ganzes Jahrhundert nach der Einführung des ersten klassischen Designs (1926), 40 Jahre, nachdem sie durch die hässlicheren, neu privatisierten BT-Kabinen ersetzt wurden, und mehr als 20 Jahre, seit Telefonkabinen per se völlig überflüssig wurden – jeder und jede kennt immer noch die rote britische Telefonzelle. Sie ist fester Bestandteil der nationalen Ikonografie genauso wie schwarze Taxis, die Tower Bridge und halbnackte, betrunkene Partygirls.

K2 (1924, left) and K6 (1936, right) Telephone Kiosks at smithfield market, London. https://en.wikipedia.org/wiki/Red_telephone_box
Bild: wikicommons

Telephone kiosk – so lautete der Terminus technicus. Zunächst gab es den 1926 eingeführten K2-Telefonkiosk (im Bild oben links) und dann, anno 1936, den K6 (rechts), der im Vereinigten Königreich und in den Kolonien weltweit zu Zehntausenden aufgestellt wurde und so zum Aushängeschild wurde, das er heute ist.

Leute, ich bin (leider) alt genug, um mich daran zu erinnern. Meist stanken sie nach Pisse und waren vollgestopft mit Visitenkarten von Prostituierten. Tart cards, um – nochmals – den korrekten Terminus technicus zu bemühen.

Anno dazumal: Prostituierten-Kärtli in Londoner Telefonkabine. https://i2-prod.mylondon.news/article10492370.ece/ALTERNATES/s1200f/Prostitutes-calling-cards-phone-box.jpg
Bild: i2-prod.mylondon

Tatsächlich war der Uringeruch einer der Hauptgründe für ihre Ausmusterung: Da war schlicht kein gescheiter Abfluss am Boden der Kabine. Das und die Tatsache, dass sie tonnenschwer waren und in der Herstellung und Unterhalt zu teuer für den kapitalistischen Effizienzwunsch des Thatcherismus.

ABER – es gab derart viele davon, dass echte, ausgemusterte Telefonkabinen bis heute rege restauriert und weiterverkauft werden.

Row of classic British red telephone booths in garden Upload date: 14 December 2016
Bild: Shutterstock

Oftmals werden sie tatsächlich an die Gemeinden verkauft, in denen sie ursprünglich standen – bloss dass sie nun eine andere Funktion erfüllen.

So sieht man die K6 mitunter als Info-Säulen, ...

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

… Ortsmuseen, ...

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

… Defibrillatoren, ...

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

... Blumentopf-Ständer ...

Repurposed red telephone booth as a flower display.
Bild: Shutterstock

... oder Selbstbedienungsbibliotheken.

Telephone booth repurposed as a library. Longstock Village, England. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162344641630532&amp;set=gm.10156807301872883
Bild: facebook

Doch auch Privatkunden können sich sowas zutun. So ein Ding in deinem Garten? Geht klar! Guck' mal, wie hübsch:

Britische Telefonkabine K6 Kiosk https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&amp;f=207&amp;t=1854767
Bild: pistonheads

Und da die meisten von uns ganz hinten im Garten nicht unbedingt einen Festnetzanschluss brauchen, haben auch hier die Leute alternative Nutzungsmöglichkeiten dafür gefunden – Cheminée-Holz-Lager, etwa:

Rote Telefonzellen und Ihre Umnützungen. https://www.thetelephoneboxes.com/gallery-the-telephone-box.html
Bild: thetelephoneboxes.com

Oder eine Bar:

Britische Telefonkabinen umgenutzt. https://www.threads.com/@timtimtigger1/post/DdAsKlPFEWo/photo-posted-by-tim-bridwell-tigger-timtimtigger/
Bild: threads.com

Oder ... okay, hier sind wir uns gar sicher, was das ist:

Rote Telefonzellen und Ihre Umnützungen. https://www.thetelephoneboxes.com/gallery-the-telephone-box.html
Bild: thetelephoneboxes.com

Hier wurde ein Garten-WC eingerichtet, ...

K6 Telephone kiosk Britische Telefonzelle als WC https://www.instagram.com/p/DdCSrtFlw5W/?img_index=3&amp;stkn=MXc1cmJnOHNiNHdocA%3D%3D
Bild: instagram

... hier ein Coffeeshop ...

London, London / United Kingdom - March 1 2019: Kape Barako red telephone booth coffee shop Hampstead
Bild: Shutterstock

… und hier eine öffentlich zugängliche Galerie:

Rote Telefonzellen und Ihre Umnützungen. https://www.thetelephoneboxes.com/gallery-the-telephone-box.html
Bild: thetelephoneboxes.com

Längst gibt es zudem eine blühende Nischenbranche von spezialisierten Restauratoren, die dir restaurierte K6 Kiosks für den Aussen- oder Innenbereich verkaufen.

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

Die Preise starten bei etwa 3000 Pfund für eine basic, wetterfeste Renovierung, können aber je nach Spezifikation und Anbieter gut und gerne auf 10'000 Pfund hochklettern.

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

Firmen wie Remember When UK etwa, ...

Remember when UK Telefonzelle-Restauration https://www.facebook.com/photo?fbid=1404274728348782&amp;set=pcb.1404274888348766
Bild: Remember When UK

… bieten diverse Spezifikationen an. Unter anderem hochdetaillierte, …

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

… historisch korrekte Museumsstücke, …

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

... die in ihrer exakten Ausführung die Originalauslieferungen von anno dazumal qualitativ bei weitem übertreffen.

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

Transport zu dir nach Hause und Installation gehören auch zum Service – mitunter kann dies mit einem originalen Kiosk Carrier erfolgen, …

The original &quot;Kiosk Carrier&quot; - installation trailer for K6 Telephone booths. https://www.redtelephonebox.com/home_1/
Bild: redtelephonebox.com

… ein eigens für diesen Zweck gebautes Transportfahrzeug aus jener Zeit.

The original &quot;Kiosk Carrier&quot; - installation trailer for K6 Telephone booths. https://www.redtelephonebox.com/home_1/
Bild: redtelephonebox.com

Gängigere Transportmöglichkeiten ...

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

... und Installationsmethoden gibt's aber auch.

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

Diverse Restauratoren bieten eine ganze Palette an Ausstattungen an – etwa eine Hausbar, ...

K6 telephone kiosk Britische Telefonkabine als Bar https://it.pinterest.com/aliceaxdebenetti/idee-angolo-bar/
Bild: pinterest

... Bücherregal, ...

Rote Telefonzellen und Ihre Umnützungen. https://www.thetelephoneboxes.com/gallery-the-telephone-box.html
Bild: thetelephoneboxes.com

... Arbeitsecke, ...

Transformed british telephone booth https://apartmentabc.com/funky-home-office/?utm_source=Pinterest&amp;utm_medium=organic
Bild: apartment abc

... Garten-WC, ...

Britische Telefonkabinen umgenutzt. https://www.threads.com/@timtimtigger1/post/DdAsKlPFEWo/photo-posted-by-tim-bridwell-tigger-timtimtigger/
Bild: threads.com

... oder eine Dusche für den Poolbereich.

Britische Telefonkabinen umgenutzt. https://www.threads.com/@timtimtigger1/post/DdAsKlPFEWo/photo-posted-by-tim-bridwell-tigger-timtimtigger/
Bild: threads.com

Oder gleich eine Dusche fürs schicke Badezimmer!

West One Bathrooms telephone booth shower commission. https://westonebathrooms.com/news/west-one-bathrooms-commission-exclusive-london-telephone-box-shower/
Bild: west one bathrooms

Und das notabene immer auf Basis einer originalen, rund 70 Jahre alten Telefonkabine.

Ist sowas komplett unnötig?

Vermutlich.

Rote Telefonzellen und ihre Umnützungen. https://www.redtelephonebox.com/
Bild: redtelephonebox.com

Sähe sowas in deinem Garten absolut genial aus?

Definitiv.

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