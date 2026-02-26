Nebelfelder
DE | FR
burger
Spass
Social Media

28 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

28 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

Immer wieder eine Freude: «The Great British Meme» – aus den Urtiefen des Webs, Teil II.
26.02.2026, 04:5926.02.2026, 04:59
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Hand hoch, wer neulich in Grossbritannien war! Nun, ihr werdet die folgenden Memes problemlos verstehen. Und für alle, welche die britischen Inseln etwas weniger oft bereisen: Die folgenden Funde, gesammelt in der Wildnis der Instaredditsphäre, werden euch die dortige Kultur und deren Menschen näher bringen.

Zuerst einfach mal:

Willkommen im Vereinigten Königreich!

Und dazu das «vielleicht britischste Foto, das ich seit Langem gesehen habe»:

Great British Meme - funny because true instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instagram/greatbritish.memes

Die Briten – bekanntermassen stets höflich und freundlich:

Bild
bild: fibbymcfibface

«Hey wotsch Schlegi?»

Und so romantisch!

Awww Liebe ist echt. The Great British Meme - funny, because true instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instagram/greatbritish.memes

Tja, Emily Johnson hat recht. Manchmal sind es in der Tat «die kleinen Dinger» ... womit in diesem Fall «ein Capri-Sonne-Blumenstrauss zum Valentinstag» gemeint ist.

Hey, unlängst waren ja die Olympischen Winterspiele! Doch im Gegensatz zu den Alpenländern kann Team GB in vielen Disziplinen keine grossen Medaillenhoffnungen hegen, ausser in gewissen Nischensportarten:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: Reddit/GBM

Curling, etwa!

Oder in jener bekannten olympischen Disziplin «sich mit 130 km/h kopfüber einen Hügel hinunterstürzen»:

Great British Memes - funny because true https://www.instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instagram/greatbritish.memes

Oder was zum Geier das hier auch immer sein soll:

Great British Memes - funny because true instagram.com/greatbritish.memes/
Bild: instagram/greatbritish.memes

«Wie findet man heraus, dass man darin gut ist? Wie verläuft so ein Gespräch?» Die einzige korrekte Antwort dazu:

The Great British Meme - funny because it&#039;s true. https://www.facebook.com/NoContextBrits
Bild: facebook/NoContextBrits

Fair.

Themenwechsel (aber immer noch bei der jüngsten Aktualität): Grossbritannien ist das erste Land der Welt, das eine Festnahme im Zusammenhang mit den Epstein-Files vorgenommen hat. Kein Geringerer als Prince Andrew, Bruder des Königs, wurde von der Polizei zur Befragung festgenommen. Und das Internet so:

Derweil, der König:

Prince Andrew memes - funny because true. https://newsthump.com/
Bild: newsthump.com

«Telefon auf ‹lautlos›.»

Und das alles an Andrews Geburtstag!

Haha. Brit Memes zum Thema Prince Andrew&#039;s Arrest. https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Bild: instagram/thearchbishopofbanterbury

Nein, Andrew. Dieses Mal keine Stripperin – sondern eine echte Polizistin.

British memes - funny because true. In this case: The Prince Andrew Arrest. https://bsky.app/profile/henrymance.ft.com/post/3mf7hievfjs2b
Bild: BlueSky

Aber, Hauptsache, du musst deinen Geburtstag nicht alleine verbringen, gell!

Genug mit den chinless German inbreds Royals! Nun zum Thema «Kulturnation Grossbritannien»:

The Great British Meme – funny because true https://www.facebook.com/photo/?fbid=1379320194239337&amp;set=a.640033224834708
Bild: twatter.com

«Die Rezensionen liegen vor.»

Bekanntlich ist Grossbritannien weltweit renommiert für hervorragendes TV:

The Great British Meme: Funny because true. https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Bild: instagram/thearchbishopofbanterbury

Ja, auch Daniel «Harry Potter» Radcliffe war in Ricky Gervais' TV-Serie «Extras» (2005-2007).

Wenn man den Papi fragt, wie alt er ist:

The Great British Meme - funny because it&#039;s true. facebook.com/NoContextBrits/
Bild: facebook/NoContextBrits

«Bin 50, Junge.»

Teatime, auf die korrekte Art:

The Great British Meme - funny because it&#039;s true. https://www.facebook.com/NoContextBrits/
Bild: facebook/NoContextBrits

Und nun, in den Worten Jeremy Clarksons: «What could possibly go wrong?» ...

Great British Memes - funny because it&#039;s true https://x.com/NoContextBrits
Bild: x.com/NoContextBrits

... «Was könnte da schon schiefgehen?»

Ach, es ist lustig, weil es wahr ist, ...

Hiring shit managers? Funny because true. facebook.com/NoContextBrits
Bild: facebook/NoContextBrits

... leider.

Der perfekte Pub-Name existiert ni...

The perfect pub doesn&#039;t exi... The Great British Meme - funny because true. https://www.instagram.com/no.context.brits/?hl=en
Bild: instagram/no.context.brits

... oh.

Im Rennen um den perfekten Pub-Namen ganz vorn mit dabei ist auch dieses Etablissement im Örtchen Dereham in Norfolk, ...

Der beste Pub-Name ever. Great British Memes - funny because true
Bild: obi

... wo man «ein warmes Willkommensheissen» erwarten darf. Hihi. Okay, streng genommen ist das Obige kein Great British Meme, sondern ein iPhone-Schnappschuss des Autors vom letzten Sommer. Genauso wie ...

Nie nicht lustig. Lustige Strassennamen - hier Cumming Street in Islington, London-
Bild: obi

... das hier, aufgenommen vor ein paar Wochen in Islington in London. Nie nicht lustig.

Eine klassisch britische Karriere:

Aww. Great British Meme - mit Katzen-Bonus
Bild: bored panda

Tja, eigentlich wollte der Typ doch nur ein ganz normales Pub eröffnen. Bloss freundete er sich ein wenig zu sehr mit den örtlichen Strassenkatzen an – weshalb er nun das erste Katzen-Pub Bristols betreibt.

Wider dem Rassismus ...

... mit Katzen!

Jawohl, liebe Amis, ...

Great British Memes. UK vs USA
Bild: reddit/greatbritishmemes

... «Europa» ist nicht einfach gleich «Europa»!

Womit wir beim beliebten Thema «UK vs USA» wären! Hier hat Grossbritannien in gewissen Belangen ganz klar die Nase vorn:

Trinkfestigkeit: UK vs USA.
Bild: GBM twitter

«68 Millionen Briten könnten locker 330 Millionen Amis unter den Tisch trinken»: Ist so. Wissenschaftlicher Fakt.

Und, ja, in Sachen Humor gewinnen sie auch:

UK vs USA 1:0 The Great British Meme GBM via reddit/insta
Bild: x.com

«Als ich in London zu Besuch war, sah mich ein Obdachloser, wie ich den Big Ben betrachtete, und sagte: ‹Oi! Ihr habt wohl keine Uhren in Amerika?› Ich war am Boden zerstört.»

Gesichtet an der englischen Südküste:

Coffee. Done Right. The Great British Meme. https://x.com/GreatBritMemes/status/1426842607234260995/photo/1
Bild: twatter

«Tee = nicht Kaffee.»

Zum Abschluss noch ein alter, aber guter Klassiker. Verehrte Userschaft, wir präsentieren: das britischste Video aller Zeiten!

Britannien bizarr
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
89
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
von Oliver Baroni
Das älteste ... und vielleicht HÄRTESTE Rennen der Welt
15
Das älteste ... und vielleicht HÄRTESTE Rennen der Welt
von Oliver Baroni
Zuerst Boaty McBoatface ... und nun das!
44
Zuerst Boaty McBoatface ... und nun das!
von Oliver Baroni
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
47
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
von Oliver Baroni
Ein Hoch auf den britischen Spott – gerade, wenn es darum geht, Musk zu bashen
115
Ein Hoch auf den britischen Spott – gerade, wenn es darum geht, Musk zu bashen
von Oliver Baroni
Wie geht es dem «Flying Guy»? So läuft ein Cheese Rolling tatsächlich ab
40
Wie geht es dem «Flying Guy»? So läuft ein Cheese Rolling tatsächlich ab
von Oliver Baroni
«Hör auf, uns E-Mails zu schreiben, Harriet!» – Pfarrers lustige Antwort auf Künstlerin
16
«Hör auf, uns E-Mails zu schreiben, Harriet!» – Pfarrers lustige Antwort auf Künstlerin
von Oliver Baroni
Mit dem Bier in der Hand auf der Flucht: So locker nimmt dieser Brite die Terrorattacke
16
Mit dem Bier in der Hand auf der Flucht: So locker nimmt dieser Brite die Terrorattacke
Wahl-Debakel hin oder her: Hier sind 50 Gründe, warum Britain immer Great sein wird
48
Wahl-Debakel hin oder her: Hier sind 50 Gründe, warum Britain immer Great sein wird
von Oliver Baroni
Und NUN: 40 Beweise, dass die Briten die lustigsten Menschen der Welt sind
31
Und NUN: 40 Beweise, dass die Briten die lustigsten Menschen der Welt sind
von Oliver Baroni
Britannien bizarr – wenn Lord Kübelkopf und Graf Eimergesicht kandidieren
40
Britannien bizarr – wenn Lord Kübelkopf und Graf Eimergesicht kandidieren
von Oliver Baroni
BREAKING NEWS: Möwe fällt in Curry-Topf; wird orange
8
BREAKING NEWS: Möwe fällt in Curry-Topf; wird orange
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Margot Robbies verrückte Roben auf der «Wuthering Heights»-Tour
1 / 16
Margot Robbies verrückte Roben auf der «Wuthering Heights»-Tour

Hier sehen wir Margot Robbie am 5. Februar 2026 an der Premiere ihres neuen Films «Wuthering Heights» («Sturmhöhe») in London.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Brauch kann nur aus England kommen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
Wir befinden uns inzwischen im Jahr 2026, und lustige Annoncen im Internet existieren noch immer. Zu unserem Glück, denn sie hören einfach nicht auf, lustig zu sein.
Wer seine nicht mehr geliebte Ware loswerden (oder andere shady Dienstleistungen an den Mann bringen) will, kann dies auf sogenannten Kleinanzeigenportalen tun. Ob da massenhaft verkauft wird, können wir nicht sagen – aber zu lachen haben wir immer und garantiert!
Zur Story